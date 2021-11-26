МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ АДМИРАЛА С.О. МАКАРОВА

МОРОСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ АДМИРАЛА С.О. МАКАРОВА - российский государственный вуз.

Ос­но­ван в 1876 году в Санкт-Пе­тер­бур­ге по ука­за­нию императора Алек­сан­д­ра I​I как мо­ре­ход­ные клас­сы Санкт-Пе­тербургского реч­но­го яхт-клу­ба.

С 1902 года училище даль­не­го пла­ва­ния императора Пет­ра I . С 1905 года Санкт-Пе­тербургские со­еди­нён­ные учи­ли­ща даль­не­го пла­ва­ния и су­до­вых ме­ха­ни­ков тор­го­во­го фло­та императора Пет­ра I; с 1919 года Пет­роградский тех­ни­кум вод­ных со­об­ще­ний; с 1924 года Ле­нинградский морской тех­ни­кум; с 1944 года выс­шее мо­ре­ход­ное училище.

В 1954 году объ­еди­не­но с Выс­шим арк­тическим морским училищем (ос­но­ва­но в 1935 году как Гид­ро­гра­фический институт Глав­сев­мор­пу­ти; с 1949 года имени адмирала С.О. Ма­ка­ро­ва ) и пре­об­ра­зо­ва­но в Ле­нинградское выс­шее ин­же­нер­ное морское училище.

С 1990 года современный ста­тус и на­зва­ние.

В раз­ное вре­мя в ака­де­мии пре­по­да­ва­ли океа­но­граф, кар­то­граф Ю.М. Шо­каль­ский, ко­раб­ле­строи­тель А.П. Шер­шов, гид­ро­граф Н.Н. Ма­ту­се­вич и др.

В со­ста­ве ака­де­мии 9 фа­куль­те­тов.

Го­то­вит спе­циа­ли­стов ши­ро­ко­го про­фи­ля для граж­дан­ско­го и тор­го­во­го фло­та, в т.ч. для су­дов с атом­ны­ми энер­ге­тическими ус­та­нов­ка­ми (су­до­во­ди­те­лей, су­до­ме­ха­ни­ков, гид­ро­гра­фов, океа­но­ло­гов и др.).

Обу­ча­ют­ся около 5 тыс. сту­ден­тов (2011 год).

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