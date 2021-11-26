МОКРОУСОВСКИЙ МУЗЕЙ
Мокроусовский историко-революционный музей.
В год 60-летия Великого Октября в селе Мокроусово, районном центре Курганской области, открылся историко-революционный музей.
В первых залах (всего их тринадцать) посетители знакомятся с историей присоединения Зауралья к России, с бытом крестьян до революции.
Два зала объединены темой «Никто не забыт, ничто не забыто». Здесь увековечены имена более трех с половиной тысяч солдат и офицеров, отдавших жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны, представлены портреты земляков Героев Советского Союза, видных военачальников, участников парада Победы.
Стенды музея рассказывают о героическом труде мокроусовцев в тылу, подъеме целины, о героях полей и ферм последних пятилеток.
В коллекции собрано несколько тысяч предметов, безвозмездно переданных музею жителями района. Некоторым экспонатам уже более двухсот лет. В музее проводятся уроки истории, природоведения, биологии, торжественные линейки, посвященные приему в октябрята и пионеры, вручаются комсомольские и партийные билеты. Музей стал одним из центров патриотического воспитания населения района.
Здание музея представляет собой памятник истории и архитектуры. Бывший купеческий особняк, построенный на рубеже XIX-XX столетий, украшенный замысловатым каменным кружевом, железными коваными решетками, резными водостоками, является уникальным во всем лесостепном Зауралье.
Иллюстрации:
Мокроусовский историко-революционный музей.