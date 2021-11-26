МИРОНОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ

Родился 12.01.1975. Окончил Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина в 1997 г.

Кандидатская диссертация : Социокультурынй облик фронтовика австронемца в годы Первой мировой войны (Тамбов, 2001).

Докторская диссертация : Австро-венгерская армия в Первой мировой войне (Тамбов, 2012)

Доктор исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории и российской истории Института гуманитарного и социокультурного образования Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина.

Область интересов : История Австро-Венгрии (1867-1918), история Первой мировой войны, военно-историческая антропология.

Сочинения: Человек на войне: «свои» и «чужие» // Мировые войны ХХ в. Книга 1. Первая мировая война: Ист. очерк. М., 2002. (совм. с Е.С. Сенявской);

Советско-австрийские отношения в 1918-1925 гг. // Чичеринские чтения. Российская внешняя политика и межд. отношения в XIX-XX вв.: Материалы межрегиональной научной конференции. Тамбов, 2003;

Эмансипация женского самосознания в Австро-Венгрии под влиянием Первой мировой войны // Женская повседневность в России в XVIII-XX вв.: Материалы международной научной конференции. Тамбов, 2003;

Механизм адаптации фронтовиков к экстремальной обстановке в годы Первой мировой войны (на материалах австро-венгерской армии) // Запад – Россия – Кавказ: научно-теоретический альманах. Вып. 2. Ставрополь – М., 2003.

Ревизия ценностных представлений у австро-венгерских фронтовиков периода Первой мировой войны. 1914 – 1918 // Военно-историческая антропология. Ежегодник, 2005/2006. Актуальные проблемы изучения. -М., 2007. C. 213 – 219.

Информационная политика в Австро-Венгрии в годы Первой мировой войны // Вопросы истории. 2010. № 4. С. 62 - 77.

Формы солдатского протеста в австро-венгерской армии во время Первой мировой войны // Новая и Новейшая история. 2011. № 1. С. 196 -202.