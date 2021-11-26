МИР МОРСКИХ ГЛУБИН, МУЗЕЙ

Музей Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии «Мир морских глубин». В музее можно познакомиться с основными промысловыми видами рыб - терпуги, палтусы, камбалы, окуни, треска, сельдь, минтай, лососи.

Есть и такие виды рыб, которые до сих пор не ловят. Это липарисы, стихеи, люмпены, морские собачки, бычки и так далее. Некоторые стенды музея посвящаются промысловым беспозвоночным. На этих стендах можно увидеть различные виды голотурий, морских ежей, головоногих, двухстворчатых и брюхоногих моллюсков, креветок, крабов. Посетители музея с удовольствием посмотрят на морские помидоры, каракатицу, волосатого краба, кожистую черепаху, рыбу-лягушку.

Кроме того, в ходе экскурсии посетителей познакомят с историей института и его структурой, расскажут, как ученые дают прогнозы улова и оценивают запасы рыбы, о том, как обстоит дело с воспроизводством и охраной биологических ресурсов в условиях ухудшения экологической обстановки.

Посетители музея могут увидеть коллекции кораллов и тропических моллюсков, промысловых рыб и млекопитающих, модели исследовательских и рыболовных судов, водолазное снаряжение, в котором погружались под воду первые исследователи моря, познакомиться с технологиями выращивания обитателей моря. Собран уникальный фотоматериал по истории первых экспедиций на судах «Малыгин» и «Персей». Сотрудники института продолжают передавать музею фотоальбомы из экспедиций, интересные фотографии. Основные направления исследований этого института - оценка рыбных запасов и мониторинг популяции самых важных промысловых рыб (крабы, тихоокеанская сельдь, треска, минтай, лососи и так далее) на акватории внутренних водоемов Камчатского края , Охотского и Берингова морей, Тихого океана. В музее имеется постоянная экспозиция, которая знакомит посетителей с достижениями деятельности рыбного хозяйства полуострова, научными исследованиями в области океанографии, с уникальными представителями, которые обитают в водах, омывающих Камчатку.

Музей морских глубин проводил и выездные выставки в Москве , в Ташкенте, в Таллине, в которых, кроме ВНИРО, участвовали бассейновые институты и частные коллекционеры. В 1996 году музей ВНИРО принимал участие в выставке «300-летие Морского флота», проходившей в Политехническом институте Москвы.

Иллюстрации:

Музей Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии «Мир морских глубин».