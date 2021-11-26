МИЛОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ
МИЛОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ - российский историк, академик РАН (2000 год).
Окончил исторический факультет МГУ (1953 год; ученик М.Н. Тихомирова). С 1960 года работал там же: на кафедре источниковедения истории СССР (с 1978 года профессор), с 1989 года заведующий кафедрой истории СССР периода феодализма (с 1992 года кафедра истории России до начала XIX века). Одновременно заместитель главного редактора журнала «История СССР» (1966-1975 годы), заведуюущий лабораторией по применению математических методов в исторических исследованиях Института истории СССР АН СССР (1971-1976 годы). Автор фундаментальных курсов по источниковедению, палеографии, археографии, курса количественных методов в исторических исследованиях, ряда разделов университетских учебников и учебных пособий для вузов, под руководством Милова и при его участии подготовлен учебник «История России с древнейших времён до начала XXI века» (тома 1-3, 2006 год).
Исследовал аграрное развитие России XVII-XIX веков, формирование всероссийского аграрного рынка. На основе анализа крупнейшего массива источников сделал ряд важных наблюдений о социально-экономических процессах в российской деревне 2-й половины XVIII века, в том числе о товаризации помещичьего хозяйства и о перемещении в оброчных регионах центра тяжести с земледельческих занятий крестьянства на промысловую деятельность («Исследование об "Экономических примечаниях" к Генеральному межеванию», 1965 год). На основе применения математико-статистических методов пришёл к заключению, что завершение процесса формирования единого товарного аграрного рынка произошло только к 1880-м годам («Всероссийский аграрный рынок. XVIII - начало XX веков: Опыт количественного анализа», 1974 год, совместно с И.Д. Ковальченко). Исследовав (совместно с М.Б. Булгаковым и И.М. Гарсковой) с помощью математических методов материалы писцовых книг, установил достоверность сведений этого источника и выявил важнейшие черты cоциально-экономического развития России после Смутного времени, в том числе качественные хозяйственные различия двух форм крупного землевладения - вотчин и поместий («Тенденции аграрного развития России первой половины XVII столетия», 1986 тод).
Рассмотрел процесс рецепции византийского права в средне-вековой Руси на основании изучения таких памятников права, как «Закон судный людем», византийского Эклога в славянском переводе, древне-славянская Кормчая книга Ефремовской редакции, «Мерило праведное», церковные уставы Владимира Святославича и Ярослава Мудрого (смотрите в статье Княжеские уставы X-XII веков), Русская правда. Установил, что Пространная редакция Русской правды была составлена в начале XII века, а не в более позднее время («Исследования по истории памятников средневекового права», 2009 год).
Создал новое направление исследований, посвящённое атрибуции памятников русской литературы Средневековья и Нового времени с помощью количественных методов («От Нестора до Фонвизина: новые методы определения авторства», 1994 год, соавтор).
Опираясь на идеи С.М. Соловьёва и других российских историков о роли природно-географического фактора в историческом процессе, Милов впервые исследовал конкретно-исторический и экономический механизм воздействия этого фактора на хозяйственную жизнь и деятельность крестьянина-земледельца и опосредованно - на общество и государство. Проанализировал специфику паровой системы земледелия, ассортимент посевов и уровень урожайности, объём физических усилий крестьянина во всём цикле работ и прочем на Восточно-Европейской равнине. Показал, что характерные для этой территории (и резко отличавшие её от Западно-Европейского региона) короткий сезон земледельческих работ и преобладание малоплодородных почв имели следствием стабильно низкую урожайность и, следовательно, невысокий объём совокупного прибавочного продукта. Это вызывало, с одной стороны, крепость крестьянской общины, живучесть коллективных форм хозяйствования, с другой - жёсткие механизмы изъятия прибавочного продукта, требуемого для функционирования государственнных структур, обеспечения верхушки общества. В результате, по мнению Милова, в социально-экономической сфере сложился режим крепостничества, а политическое устройство приобрело форму самодержавия («Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса», 1998 год, 2-е издание, 2006 год; Государственная премия РФ, 2000 год).
Председатель Научного совета по проблемам аграрной истории при Отделении истории и филологии РАН (c 1991 года), оргкомитета Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы (c 1991 года). Член Бюро Отделения истории РАН (1991-2002 годы). Член Международного общества клиометрики (США).
Сочинение:
По следам минувших эпох: статьи и заметки. М., 2006.