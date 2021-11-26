МИЛАШКИНА ТАМАРА АНДРЕЕВНА

МИЛАШКИНА ТАМАРА АНДРЕЕВНА - российская пе­ви­ца (ли­ри­ко-дра­ма­тическое со­пра­но), народный артист СССР (1973 год).

В 1959 году окон­чи­ла Московскую консерваторию по клас­су Е.К. Ка­туль­ской, в 1961-1962 годах ста­жи­ро­ва­лась в ми­лан­ском те­ат­ре «Ла Ска­ла» . В 1958-1989 годах со­ли­ст­ка московского Боль­шо­го те­ат­ра. Сре­ди луч­ших пар­тий - Ли­за в «Пи­ко­вой да­ме» П.И. Чай­ков­ско­го , Дон­на Ан­на в «Ка­мен­ном гос­те» А.С. Дар­го­мыж­ско­го. Мно­го вы­сту­па­ла вме­сте с му­жем - пев­цом В.А. Ат­лан­то­вым. Оз­ву­чи­ла за­глав­ную роль в фильме «Кре­по­ст­ная ак­три­са» (1963 год). Га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в стра­нах Ев­ро­пы, в США, Ка­на­де. Твор­че­ст­ву Милашкиной по­свя­щён до­ку­мен­таль­ный фильм «Вол­шеб­ни­ца из гра­да Ки­те­жа» (1966 год). Жи­вёт в Ве­не и Мо­ск­ве.

Государственная премия РСФСР имени М.И. Глин­ки (1978 год). На­гра­ж­де­на ор­де­ном Ле­ни­на (1976 год).