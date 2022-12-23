МЕЙЕР, МИХАИЛ СЕРАФИМОВИЧ

Мейер, Михаил Серафимович (30.08.1936, Москва — 19.04.2022, Москва) — выдающийся российский турколог-османист, автор фундаментальных работ по Новой истории Турции, доктор исторических наук (с 1991), заслуженный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова (с 2003) и Атырауского государственного университета (с 2015), кавалер ордена Дружбы (2006) и старейшей государственной награды Японии ордена «Восходящего со­лнца» (2010).

Жизненный и творческий путь М. неразрывно связан с ведущим российским центром подготовки востоковедов — Институтом стран Азии и Африки МГУ (ИСАА). Поступив на восточное отделение исторического факультета МГУ в 1955, уже на 2-м курсе М. стал одним из первых студентов созданного летом 1956 Института восточных языков МГУ (с 1972 — ИСАА). Среди наставников М. были академик В. А. Гордлевский , основатель московской школы османистов-туркологов, и профессор А. Ф. Миллер , один из наиболее ярких и эрудированных советских туркологов. Именно личность А. Ф. Миллера, сторонника комплексного подхода к изучению османской истории, имела решающее значение для профессионального становления М.

Через пять лет после окончания университета, в 1965 М. успешно защитил кандидатскую диссертацию, посвященную анализу народных выступлений в городах Османской империи в конце XVII — начале XVIII в. Тема общественных отношений стала одной из центральных для М. Причем география его исследований не ограничивалась Турцией. В 1960-е М. также занимали вопросы развития стран Африки, прежде всего ЮАР.

В 1970-е исследовательские интересы М. фокусировались на проблемах общественно-политического развития Османской империи рубежа Средних веков и Нового времени. Вышли работы, посвященные влиянию «революции цен» на Османскую империю, вопросам аграрных отношений на средневековом Ближнем Востоке, проблемам экономической жизни и развитию османских городов. Наиболее продуктивным в научном плане стал период 1980-х, когда М. опубликовал результаты исследований османского земельного владения тимара, религиозно-благотворительного института вакфов , социальной стратификации османского общества, особенностей демографических процессов в Османской империи. Все эти публикации свидетельствовали о становлении М. как серьезного ученого-османиста, работающего с турецкими первоисточниками, чувствующего и знающего османское Средневековье и Новое время.

Самая известная работа М. — фундаментальное исследование асинхронной трансформации османского государства и общества в XVIII в., увидевшее свет в 1991, — «Османская империя в XVIII в. Черты структурного кризиса». В монографии, основанной на докторской диссертации М., скрупулезно проанализирован ключевой период на историческом пути превращения Османской империи из могущественной державы Старого Света в периферийный элемент мировой капиталистической системы. На основе подробного разбора кризисной ситуации XVIII в. М. удалось раскрыть причины складывания в XIX в. механизма «зависимого развития», воздействие которого впоследствии отразилось на республиканской Турции. Предложенная М. альтернативная интерпретация турецкой истории позволила глубже понять судьбы народов, длительное время находившихся под властью Порты.

М. получил широкую известность в России и за рубежом как общественный деятель и успешный организатор науки. В 1994—2012 занимал пост директора ИСАА, более 27 лет (с 1990 по 2018) возглавлял кафедру истории стран Ближнего и Среднего Востока ИСАА, в 2013—2022 был почетным президентом ИСАА. При активном участии М. в ИСАА были созданы кафедра истории и культуры Японии, кафедра иудаики, кафедра Центральной Азии и Кавказа, а также налажены устойчивые научные связи с университетами Японии, КНР, Тайваня, Вьетнама, Республики Корея, ФРГ, США, Канады, Турции и Израиля. М. придавал большое значение научно-просветительской деятельности, состоял в редколлегии целого ряда авторитетных научных периодических изданий в России и Турции, был бессменным главным редактором журнала «Вестник Московского университета. Серия 13. Востоковедение» — важнейшей площадки для дискуссии российских и зарубежных ученых по самым актуальным проблемам мирового востоковедения.

М. отдавал много сил кропотливой индивидуальной работе со студентами и аспирантами. За более чем полвека преподавательской деятельности в стенах МГУ М. вырастил целую плеяду османистов и туркологов, под его руководством написано более сотни дипломных и магистерских работ, подготовлено и защищено несколько кандидатских и докторских диссертаций. Многие из его воспитанников стали признанными специалистами по истории Ближнего и Среднего Востока, успешными дипломатами, видными журналистами, политиками и государственными деятелями.

Научное наследие М. включает около 160 опубликованных работ и входит в золотой фонд отечественного востоковедения.

Осн. соч. : Влияние «революции цен» в Европе на Османскую империю // Народы Азии и Африки. 1975. № 1. С. 96—107; Реформы в Османской империи и улемы (первая половина XVIII в.) // Ислам и страны Ближнего и Среднего Востока. М., 1982. С. 59—75; Османская империя в XVIII веке. Черты структурного кризиса. М., 1991; (совместно с Еремеевым Д. Е . ) История Турции в Средние века и Новое время. М., 1992; Османская империя в XIV—XV вв. // История Востока. Т. II. М., 1996. С. 439—504; Основные этапы ранней истории русско-турецких отношений // Османская империя: проблемы внешней политики и отношений с Россией. М., 1996. С. 47—117; Турция // Политическая история государств Азии и Северной Африки. XX в. Т. II. М., 1996. С. 9—36; Османская империя в XVIII в. // История Востока. Т. III. М., 1999. С. 375–390; (совместно с Дерибас А., Шуваловой Н.) Турция. Книга странствий. М., 2000; (совместно с Фаизовым С. Ф.) Письма переводчика османских падишахов Зульфикар-аги царям Михаилу Федоровичу и Алексею Михайловичу (1640—1656). Турецкая дипломатика в контексте русско-турецких взаимоотношений. М., 2008; Евразийство: истоки, концепция, реальность. М., 2014 (коллективная монография); (совместно с Белоусовым Л. С., Смирновым В. П.) История. Новейшее время. 10 класс. М., 2017.

Лит .: Meyeriana. Сборник cтатей, посвященный 70-летию М. С. Мейера. В 2 т. М., 2006; Turcica et Ottomanica: сборник в честь 70-летия М. С. Мейера. М., 2006; Шлыков В. И., Шлыков П. В. По заветам академика В. В. Бартольда... // Вестник МГУ. Сер. 13. Востоковедение. 2021. № 3. С. 128—133. П. В. Шлыков.