МЕРПЕРТ Николай Яковлевич
Российский археолог, заслуженный деятель науки РФ (1996).
В 1941–42 участвовал в Великой Отечественной войне; после ранения поступил в МГУ, который окончил по кафедре археологии в 1945. Ученик В. А. Городцова. С 1949 в Археологии институте (в 1956–61 учёный секретарь; в 1973–89 зав. отделом неолита и бронзы, с 1989 руководитель группы зарубежной археологии), чл. редакционного совета журналов «Российская археология» и «Вестник древней истории». Участник археологич. экспедиций в степном и лесостепном Поволжье (1950–59), на Сев. Кавказе (1956–60). Полученные материалы стали основой ряда базовых публикаций о культурах степной зоны Евразии от бронзового века (особенно по ямной культуре) до раннего Средневековья. Участвовал в работе сов. экспедиций в Монголии (1947–48; раскопки Каракорума) и Египте (1961–63; поселение Хор-Дауд). Исследования в Болгарии на теллях Эзеро (1961–71) и Юнаците (1982–97) обобщены в фундам. монографиях об опорных памятниках бронзового века северо-востока Балканского п-ова. В 1969–85 участвовал в сов.- ирак. экспедиции (раскопки Ярым-Тепе I и др.), в 1988–2003 работал в Сирии (Телль-Хазна и др.). Автор ряда публикаций о памятниках и ключевых проблемах изучения становления производящего хозяйства и ранних цивилизаций Ближнего Востока. С М. связано появление рос. школы месопотамской археологии, во многом – возрождение в России библейской археологии. Многочисл. ученики М. (И. Б. Васильев, Н. Л. Моргунова, А. Н. Гей, Н. М. Малов и др.) представляют разл. школы в ряде областей рос. археологии. Гос. пр. РФ (1999).
Сочинения:
Раннединастическое поселение Хор-Дауд в Северной Нубии (совм. с О. Г. Большаковым) // Древняя Нубия. М.; Л., 1964;
Древнемонгольские города. М., 1965 (соавт.);
Древнейшие скотоводы Волжско-Уральского междуречья. М., 1974;
Эзеро. София, 1979 (соавт.);
Eаrly stages in the evolution of Mesopotamian civilization. Tuсson; L., 1993 (co-auth.);
Очерки археологии библейских стран. М., 2000;
Телль Хазна I. М., 2004 (совм. с Р. М. Мунчаевым, Ш. Н. Амировым);
Телль Юнаците. Эпоха бронзы. М., 2007. Т. 2. Ч. 1 (соавт.);
От библейских древностей к христианским. М., 2007 (совм. с Л. А. Беляевым).
Автор статьи: Т. Н. Мишина.