МЕРЕЖКО Виктор Иванович
Российский сценарист, режиссёр, актёр, заслуженный деятель искусств РСФСР (1988).
В 1961 окончил Укр. полиграфич. ин-т во Львове, в 1968 – сценарный ф-т ВГИКа (мастерская А. В. Спешнева, И. В. Вайсфельда). Дебютировал киносценарием ф. «Зареченские женихи» (1967). Большинство сценариев М. – трагикомедии о судьбах современников, безуспешно пытающихся вырваться из привычного круга бытия: «Здравствуй и прощай» (1973), «Одиножды один» (1975), «Трын-трава» (1976), «Вас ожидает гражданка Никанорова» (1978), «Уходя–уходи» (1980), «Одинокая женщина желает познакомиться» (1986), «Собачий пир» (1990) и др. Атмосферу упадка, духовного кризиса эпохи «застоя» отразили фильмы по сценариям М. – гротесковая трагикомедия «Родня» Н. С. Михалкова (1982) и экзистенц. драма «Полёты во сне и наяву» Р. Г. Балаяна (1983; Гос. пр. СССР, 1987). Острую дискуссию вызвал сценарий о рос. деревне 1990-х гг. «Курочка Ряба» (1994, реж. А. С. Кончаловский). Неожиданным стало обращение М. к жанру нар. трагедии в ф. «Трясина» (1978). Среди др. фильмов: «Аплодисменты, аплодисменты...», «Если можешь, прости...» (оба 1984), «Забавы молодых» (1987), «Автопортрет неизвестного» (1988), «Кремлёвские тайны XVI века» (1991), «Если бы знать...» (1992), «Линия жизни» (1996), «Три женщины и мужчина» (1998); телефильмы «"Тигры" на льду» (1971), «Повестка в суд» (1988), «Я тебя люблю» (2004); анимац. фильмы: «Василиса Прекрасная» (1977), «Премудрый пескарь» (1979), «Отчего кошку назвали кошкой» (1982), «Медведь – липовая нога» (1984). Как режиссёр поставил ф. «Красная комната» (2006), телефильмы «Новогодние мужчины» (2004, сценарий М.), «Одиночество любви» (2005), «Белая ночь, нежная ночь» (2007), «Объявлены в розыск» (2008, сценарий М.), телесериал «Сонька Золотая Ручка» (2007). Снимался в фильмах: «Прости» (сценарий М.), «Дикий пляж», «Русский роман», в т/ф «Крот» (сценарий М.) и др. Основатель (1988, совм. с Ю. С. Гусманом) и первый президент Рос. академии кинематографич. искусств «Ника». В 1989–94 ведущий телепередачи «Кинопанорама». С 1995 худ. рук. телекомпании «Каскад» и компании «Голдвидео».
Сочинения:
Одиножды один. М., 1975;
Пролетарская мельница счастья. М., 1978;
Здравствуй и прощай; Вас ожидает гражданка Никанорова. М., 1979;
Сонька Золотая Ручка. История любви и предательства королевы воров. СПб., 2007;
Кандидат. СПб., 2008;
Полеты во сне и наяву и другие киносценарии. СПб., 2008;
Крот. Сага о криминале. СПб., 2009.
Автор статьи: А. В. Шпагин.