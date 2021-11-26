МЕНЬШОВ Владимир Валентинович
Российский режиссёр, актёр, сценарист, продюсер, заслуженный деятель искусств РСФСР (1984), народный артист РСФСР (1989).
Был токарем, шахтёром, матросом. С 1958 актёр дополнит. состава Астраханского драматич. театра. По окончании в 1965 Школы-студии МХАТ (курс В. П. Маркова) работал в Ставропольском краевом драматич. театре (актёр, ассистент режиссёра). В 1970 окончил аспирантуру при кафедре режиссуры ВГИКа (мастерская М. И. Ромма). Работу в кино начал в 1972, снявшись в короткометражном ф. «Счастливый Кукушкин» (М. – автор сценария). В фильмах «Человек на своём месте», «Последняя встреча», «Собственное мнение» создал образ резкого, энергичного человека, чья напористость порой неотделима от душевной ограниченности. Режиссёрским дебютом М. стал ф. «Розыгрыш» (1977; Гос. пр. РСФСР им. Н. К. Крупской, 1978) – повествование о школе, отличающееся острым социальным подтекстом. Большую популярность завоевал один из самых кассовых фильмов сов. периода «Москва слезам не верит» (1980; Гос. пр. СССР, 1981; пр. «Оскар»), мелодраматич. кинороман о судьбах трёх девушек, приехавших покорять Москву в кон. 1950-х гг. В последующих режиссёрских работах М., апеллируя к разл. сторонам зрительского сознания, экспериментировал с разными жанровыми формами: гротескового лубка («Любовь и голуби», 1984), эксцентрич. комедии («Ширли-мырли», 1995), социальной мелодрамы («Зависть богов», 2000). Снялся в фильмах «Курьер», «Где находится нофелет?», «Куколка», «Город Зеро», «Русский регтайм», «Генерал», «Здравствуй, столица!», «Ночной дозор», «Дневной дозор»; в телесериалах «Досье детектива Дубровского», «Ликвидация» и др. Играет в театре (Алекс – «Поза эмигранта» Г. Слуцки, Театр Антона Чехова в Москве; муж – «Пизанская башня» Н. М. Птушкиной, Моск. драматич. театр им. А. С. Пушкина). С 1987 руководит студией «Жанр» (при «Мосфильме»). С 1984 (с перерывом) преподаёт на Высших курсах сценаристов и режиссёров в Москве (мастерская режиссуры игрового фильма). С 2009 проф. ВГИКа. Автор и соавтор сценариев собств. (в т. ч. «Ширли-мырли», «Зависть богов») и др. («Я служу на границе», 1974; «Ночь коротка», 1982) фильмов. Продюсер (совм. с А. Г. Литвиновым) фильмов «Китайский сервиз», «Кадриль» (оба 1999), «Время собирать камни» (2005) и др.
Сочинение:
Ширли-мырли: кинороман-фарс. М., 1995 (совм. с А. В. Самсоновым, В. Н. Москаленко).
Автор статьи: А. В. Шпагин.