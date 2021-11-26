МЕНЬШОВ Владимир Валентинович

Российский ре­жис­сёр, ак­тёр, сце­на­рист, про­дю­сер, заслуженный де­ятель ис­кусств РСФСР (1984), народный артист РСФСР (1989).

Был то­ка­рем, шах­тё­ром, мат­ро­сом. С 1958 ак­тёр до­пол­нит. со­ста­ва Ас­т­ра­хан­ско­го дра­ма­тич. те­ат­ра. По окон­ча­нии в 1965 Шко­лы-сту­дии МХАТ (курс В. П. Мар­ко­ва) ра­бо­тал в Став­ро­поль­ском крае­вом дра­ма­тич. те­ат­ре (ак­тёр, ас­си­стент ре­жис­сё­ра). В 1970 окон­чил ас­пи­ран­ту­ру при ка­фед­ре ре­жис­су­ры ВГИКа (мас­тер­ская М. И. Ромма). Ра­бо­ту в ки­но на­чал в 1972, сняв­шись в ко­рот­ко­мет­раж­ном ф. «Сча­ст­ли­вый Ку­куш­кин» (М. – ав­тор сце­на­рия). В филь­мах «Че­ло­век на сво­ём мес­те», «По­след­няя встре­ча», «Соб­ст­вен­ное мне­ние» соз­дал об­раз рез­ко­го, энер­гич­но­го че­ло­ве­ка, чья на­по­ри­стость по­рой не­от­де­ли­ма от ду­шев­ной ог­ра­ни­чен­но­сти. Ре­жис­сёр­ским де­бю­том М. стал ф. «Ро­зы­грыш» (1977; Гос. пр. РСФСР им. Н. К. Круп­ской, 1978) – по­ве­ст­во­ва­ние о шко­ле, от­ли­чаю­щее­ся ост­рым со­ци­аль­ным под­тек­стом. Боль­шую по­пу­ляр­ность за­вое­вал один из са­мых кас­со­вых филь­мов сов. пе­рио­да «Мо­ск­ва сле­зам не ве­рит» (1980; Гос. пр. СССР, 1981; пр. «Ос­кар»), ме­ло­дра­ма­тич. ки­но­ро­ман о судь­бах трёх де­ву­шек, прие­хав­ших по­ко­рять Мо­ск­ву в кон. 1950-х гг. В по­сле­дую­щих ре­жис­сёр­ских ра­бо­тах М., апел­ли­руя к разл. сто­ро­нам зри­тель­ско­го соз­на­ния, экс­пе­ри­мен­ти­ро­вал с раз­ны­ми жан­ро­вы­ми фор­ма­ми: гро­те­ско­вого луб­ка («Лю­бовь и го­лу­би», 1984), экс­цен­трич. ко­ме­дии («Шир­ли-мыр­ли», 1995), со­ци­аль­ной ме­ло­дра­мы («За­висть бо­гов», 2000). Снял­ся в филь­мах «Курь­ер», «Где на­хо­дит­ся но­фе­лет?», «Ку­кол­ка», «Го­род Зе­ро», «Рус­ский рег­тайм», «Ге­не­рал», «Здрав­ст­вуй, сто­ли­ца!», «Ноч­ной до­зор», «Днев­ной до­зор»; в те­ле­се­риа­лах «До­сье де­тек­ти­ва Дуб­ров­ско­го», «Ли­к­ви­да­ция» и др. Иг­ра­ет в те­ат­ре (Алекс – «По­за эмиг­ран­та» Г. Слуц­ки, Те­атр Ан­то­на Че­хо­ва в Мо­ск­ве; муж – «Пи­зан­ская баш­ня» Н. М. Птуш­ки­ной, Моск. дра­ма­тич. те­атр им. А. С. Пуш­ки­на). С 1987 ру­ко­во­дит сту­ди­ей «Жанр» (при «Мос­филь­ме»). С 1984 (с пе­ре­ры­вом) пре­по­да­ёт на Выс­ших кур­сах сце­на­ри­стов и ре­жис­сё­ров в Мо­ск­ве (мас­тер­ская ре­жис­су­ры иг­ро­во­го филь­ма). С 2009 проф. ВГИКа. Ав­тор и со­ав­тор сце­на­ри­ев собств. (в т. ч. «Шир­ли-мыр­ли», «За­висть бо­гов») и др. («Я слу­жу на гра­ни­це», 1974; «Ночь ко­рот­ка», 1982) филь­мов. Про­дю­сер (совм. с А. Г. Лит­ви­но­вым) филь­мов «Ки­тай­ский сер­виз», «Кад­риль» (оба 1999), «Вре­мя со­би­рать кам­ни» (2005) и др.

Сочинение:

Шир­ли-мыр­ли: ки­но­ро­ман-фарс. М., 1995 (совм. с А. В. Сам­со­но­вым, В. Н. Мос­ка­лен­ко).

Автор статьи: А. В. Шпа­гин.