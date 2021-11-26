«МАСТЕРСКАЯ ПЕТРА ФОМЕНКО»
«МАСТЕРСКАЯ ПЕТРА ФОМЕНКО» - московский драматический театр.
Образован в 1993 году на основе актёрско-режиссёрского курса РАТИ (до 1991 ГИТИС), набранного в 1988 году П. Н. Фоменко. Большой резонанс имели уже студенческие спектакли курса - «Двенадцатая ночь» У. Шекспира (1990 год, режиссер Е. Б. Каменькович) и «Владимир III степени» по произведениям Н. В. Гоголя (1991 год, сценическая версия и постановка С. В. Женовача). До 2000 года спектакли шли на различных площадках, затем - в реконструированном здании бывшего кинотеатра «Киев» (Старая сцена); в 2008 году открылась Новая сцена - специально оборудованное здание (проект архитектора мастерской С. В. Гнедовского «Архитектура и культурная политика ПНКБ» и «Мастерской П. Фоменко»).
Спектакли театра (художественный руководитель Фоменко), соединяющие традиции русского психологического театра с яркой сценической формой, отличаются блестящим актёрским ансамблем; многие работы носят экспериментальный характер. В репертуаре - классическая и современная драматургия. Среди спектаклей: «Приключение» М. И. Цветаевой (1991 год), «Волки и овцы» (1992 год) и «Бесприданница» (2008 год) А. Н. Островского, «Шум и ярость» по У. Фолкнеру (1992 год), «Таня-Таня» О. С. Мухиной (1996 год), «Варвары» М. Горького (1999 год), «Одна абсолютно счастливая деревня» по Б. Б. Вахтину и «Семейное счастие» по Л. Н. Толстому (оба 2000 год), «Война и мир. Начало романа. Сцены» по роману «Война и мир» Л. Н. Толстого (2001 год), «Безумная из Шайо» Ж. Жироду, «Египетские ночи» по А. С. Пушкину и В. Я. Брюсову, «Отравленная туника» Н. С. Гумилёва (все 2002 год), «Три сестры» А. П. Чехова (2004 год), «Самое важное» по роману «Венерин волос» М. П. Шишкина (2006 год), «Улисс» по Дж. Джойсу и «Триптих» по произведениям Пушкина (оба 2009 год), «Пять вечеров» А. М. Володина (2011 год).
Актёры (в разные годы): Л. М. Аринина, П. В. Агуреева, К. К. Бадалов, А. В. Горячев, М. Р. Джабраилова, А. И. Казаков, Г. В. Кашковская, К. П. и П. П. Кутеповы, И. П. и О. П. Любимовы, Т. Моцкус, К. А. Пирогов, Т. Т. Рахимов, Ю. К. Степанов, С. И. Тарамаев, Г. Б. Тюнина, Е. Э. Цыганов, Р. М. Юскаев и др. С 2007 года при театре работает студия стажёров («Сказка Арденнского леса» Ю. Ч. Кима по комедии «Как вам это понравится» Шекспира, 2008 год; «Рыжий» по произведениям Б. Б. Рыжего и «Алиса в Зазеркалье» по Л. Кэрроллу, оба 2010 год).