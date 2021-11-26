«МАСТЕРСКАЯ ПЕТРА ФОМЕНКО»

«МАСТЕРСКАЯ ПЕТРА ФОМЕНКО» - московский драматический театр.

Об­ра­зо­ван в 1993 году на ос­но­ве ак­тёр­ско-ре­жис­сёр­ско­го кур­са РАТИ (до 1991 ГИТИС), на­бран­но­го в 1988 году П. Н. Фо­мен­ко. Боль­шой ре­зо­нанс име­ли уже сту­денческие спек­так­ли кур­са - «Две­на­дца­тая ночь» У. Шек­спи­ра (1990 год, режиссер Е. Б. Ка­мень­ко­вич) и «Вла­ди­мир III сте­пе­ни» по про­из­ве­де­ни­ям Н. В. Го­го­ля (1991 год, сце­ническая вер­сия и постановка С. В. Же­но­ва­ча). До 2000 года спек­так­ли шли на различных пло­щад­ках, за­тем - в ре­кон­ст­руи­ро­ван­ном зда­нии бывшего ки­но­те­ат­ра «Ки­ев» (Ста­рая сце­на); в 2008 году от­кры­лась Но­вая сце­на - спе­ци­аль­но обо­ру­до­ван­ное зда­ние (про­ект ар­хитектора мас­тер­ской С. В. Гне­дов­ско­го «Ар­хи­тек­ту­ра и куль­тур­ная по­ли­ти­ка ПНКБ» и «Мас­тер­ской П. Фо­мен­ко»).

Спек­так­ли те­ат­ра (художественный руководитель Фо­мен­ко), со­еди­няю­щие тра­ди­ции русского пси­хо­ло­гического те­ат­ра с яр­кой сце­нической фор­мой, от­ли­ча­ют­ся бле­стя­щим ак­тёр­ским ан­самб­лем; многие ра­бо­ты но­сят экс­пе­риментальный ха­рак­тер. В ре­пер­туа­ре - клас­сическая и современная дра­ма­тур­гия . Сре­ди спек­так­лей: «При­клю­че­ние» М. И. Цве­тае­вой (1991 год), «Вол­ки и ов­цы» (1992 год) и «Бес­при­дан­ни­ца» (2008 год) А. Н. Ост­ров­ско­го , «Шум и ярость» по У. Фолк­не­ру (1992 год), «Та­ня-Та­ня» О. С. Му­хи­ной (1996 год), «Вар­ва­ры» М. Горь­ко­го (1999 год), «Од­на аб­со­лют­но сча­ст­ли­вая де­рев­ня» по Б. Б. Вах­ти­ну и «Се­мей­ное сча­стие» по Л. Н. Тол­сто­му (оба 2000 год), «Вой­на и мир. На­ча­ло ро­ма­на. Сце­ны» по ро­ма­ну «Вой­на и мир» Л. Н. Тол­сто­го (2001 год), «Бе­зум­ная из Шайо» Ж. Жи­ро­ду, «Еги­пет­ские но­чи» по А. С. Пуш­ки­ну и В. Я. Брю­со­ву, «От­рав­лен­ная ту­ни­ка» Н. С. Гу­ми­лё­ва (все 2002 год), «Три се­ст­ры» А. П. Че­хо­ва (2004 год), «Са­мое важ­ное» по ро­ма­ну «Ве­не­рин во­лос» М. П. Шиш­ки­на (2006 год), «Улисс» по Дж. Джой­су и «Трип­тих» по про­из­ве­де­ни­ям Пуш­ки­на (оба 2009 год), «Пять ве­че­ров» А. М. Во­ло­ди­на (2011 год).

Ак­тё­ры (в раз­ные го­ды): Л. М. Ари­ни­на, П. В. Агу­рее­ва, К. К. Ба­да­лов, А. В. Го­ря­чев, М. Р. Джаб­раи­ло­ва, А. И. Ка­за­ков, Г. В. Каш­ков­ская, К. П. и П. П. Ку­те­по­вы, И. П. и О. П. Лю­би­мо­вы, Т. Моц­кус, К. А. Пи­ро­гов, Т. Т. Ра­хи­мов, Ю. К. Сте­па­нов, С. И. Та­ра­ма­ев, Г. Б. Тю­ни­на, Е. Э. Цы­га­нов, Р. М. Юс­ка­ев и др. С 2007 года при те­ат­ре ра­бо­та­ет сту­дия ста­жё­ров («Сказ­ка Ар­денн­ско­го ле­са» Ю. Ч. Ки­ма по ко­ме­дии «Как вам это по­нра­вит­ся» Шек­спи­ра, 2008 год; «Ры­жий» по про­из­ве­де­ни­ям Б. Б. Ры­же­го и «Али­са в За­зер­ка­лье» по Л. Кэр­рол­лу, оба 2010 год).

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