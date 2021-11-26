МАСЛЕННИКОВ ИГОРЬ ФЁДОРОВИЧ

МАСЛЕННИКОВ ИГОРЬ ФЁДОРОВИЧ - российский режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР.

В 1954 году окон­чил от­де­ле­ние жур­на­ли­сти­ки фи­ло­ло­гического факультета ЛГУ , в 1967 году - Выс­шие ре­жис­сёр­ские кур­сы при ки­но­сту­дии «Лен­фильм» (мас­тер­ская Г. М. Ко­зин­це­ва). В 1959-1963 годах ре­дак­тор, сце­на­рист, ху­дож­ник, опе­ра­тор Ле­нинградского ТВ (как опе­ра­тор вы­пус­кал те­ле­жур­нал «Мо­ло­дой ле­нин­гра­дец», в ка­че­ст­ве ху­дож­ни­ка ра­бо­тал над те­ле­спек­так­ля­ми). В 1963-1965 годах главный редактор литературно-дра­ма­тического ве­ща­ния Ле­нинградского ТВ. С 1967 года ре­жис­сёр ки­но­сту­дии «Лен­фильм». В 1984-1987 годах художественный руководитель творческого объ­е­ди­не­ния те­ле­визионных филь­мов, с 1987 года художественный руководитель «Тре­тье­го творческого объ­е­ди­не­ния» ки­но­сту­дии «Лен­фильм», с 1990 года пре­зи­дент сту­дии «Тро­иц­кий мост». В 1990-1994 годах пред­се­да­тель, в 1999-2004 годах 1-й сек­ре­тарь Сою­за ки­не­ма­то­гра­фи­стов РФ.

Как ки­но­ре­жис­сёр де­бю­ти­ро­вал в 1968 году ост­ро­со­ци­аль­ной тра­ги­ко­ме­ди­ей «Лич­ная жизнь Ку­зяе­ва Ва­лен­ти­на» (при уча­стии И. А. Авер­ба­ха), вы­звав­шей рез­кую идео­ло­гическую кри­ти­ку. В 1969 году снял фильм «Зав­тра, третье­го ап­ре­ля…», где в фор­ме прит­чи раз­мыш­лял о важ­ных об­щественных про­бле­мах. В даль­ней­шем ра­бо­тал в жан­рах пси­хо­ло­гической дра­мы («Гон­щи­ки», 1973 год), со­ци­аль­но-бы­то­вой хро­ни­ки («Сен­ти­мен­таль­ный ро­ман», 1977 год), ис­то­ри­ко-при­клю­ченческого мю­зик­ла («Яро­слав­на, ко­ро­ле­ва Фран­ции», 1979 год), ис­то­рического трил­ле­ра (телефильм «Фи­липп Тра­ум», по М. Тве­ну, 1989 год; эк­ран­ный ва­ри­ант «Хро­ни­ка Са­та­ны-млад­ше­го»), ки­но­прит­чи («Пись­ма к Эль­зе», 2002 год, так­же про­дю­сер), кри­ми­наль­ной ко­ме­дии («Ти­мур и его ком­ман­дос», 2004 год).

Наи­боль­ший ус­пех Масленникову при­нес­ли те­ле­се­ри­ал о Шер­ло­ке Хол­мсе и док­то­ре Ват­со­не («Шер­лок Холмс и док­тор Ват­сон», «При­клю­че­ния Шер­ло­ка Хол­мса и док­то­ра Ват­со­на», «При­клю­че­ния Шер­ло­ка Хол­мса и док­то­ра Ват­со­на. Со­ба­ка Бас­кер­ви­лей» и др., по про­из­ве­де­ни­ям А. Ко­нан Дой­ла, 1980-1986 годы), сня­тый в жан­ре иро­нического де­тек­ти­ва , и ме­ло­дра­ма «Зим­няя виш­ня» (1985 год; те­ле­вер­сия - 1995 год).

Сре­ди других филь­мов: «Под ка­мен­ным не­бом» (1975 год, совместно с К. Ан­дер­се­ном), «Про­дле­ние ро­да» (1988 год), «Зим­няя виш­ня-2» (1991 год), «Тьма» (1992 год, по Л. Н. Ан­д­рее­ву, в про­ек­те «Рус­ские по­вес­ти»; в 1990-1992 годах Масленников - художественный руководитель, про­дю­сер про­ек­та), «Рус­ские день­ги» (2006 год), «Ноч­ные по­се­ти­те­ли» (2007 год), «Взят­ки глад­ки» (2008 год), «Бан­крот» (2009 год); те­ле­филь­мы «Ле­то в Бе­реж­ках» (1970 год), «Пи­ко­вая да­ма» (1982 год, по А. С. Пуш­ки­ну), «Что ска­зал по­кой­ник» (1998 год), «Вос­по­ми­на­ния о Шер­ло­ке Хол­мсе» (2000 год). Ав­тор и со­ав­тор сце­на­ри­ев не­ко­то­рых сво­их филь­мов. В 1996-2001 годах пре­по­да­вал в Санкт-Пе­тербургском университете ки­но и те­ле­ви­де­ния, с 2002 года во ВГИКе, профессор (2009 год).

Сочинения:

Как де­ла на «Лен­филь­ме»? // Ис­кус­ст­во ки­но. 1987. № 7;

По­смот­рим, кто при­шел // Эк­ран-89. М., 1989;

Бей­кер-стрит на Пет­ро­град­ской. СПб., 2007.