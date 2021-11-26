МАРИЙСКИЕ ЯЗЫКИ
МАРИЙСКИЕ ЯЗЫКИ - название четырёх наречий и двух литературных языков марийцев, относящихся к финно-волжским языкам.
Распространены в Республике Марий Эл, Башкирии, Татарии, Кировской, Свердловской, Нижегородской областях, Пермском крае и некоторых других регионах РФ. Общее число говорящих 487,9 тысяч человек (2002, перепись).
На горном наречии говорят на юго-западе Республики Марий Эл; оно включает горный (правобережье Волги) и лесной (левобережье) диалекты. Северо-западное (ветлужское) наречие, близкое горному, распространено на северо-востоке Нижегородской области и юго-западе Кировской области. Число говорящих на этих наречиях около 38 тысяч человек. Луговое наречие имеет йошкар-олинский (центр Республики Марий Эл), волжский (юг Республики Марий Эл), моркинско-сернурский (восток Республики Марий Эл), пектубаевский (север Республики Марий Эл), сардаяльско-арборский (крайний восток Республики Марий Эл) и пижанский (юг Кировской области) диалекты. Восточное наречие распространено за пределами Республики Марий Эл - к востоку от реки Вятка в бассейне Камы и её притоков, вплоть до Урала. Число говорящих на луговом и восточном наречиях около 450 тысяч человек.
Горное и луговое наречия имеют литературные формы: горно-марийский язык (на основе козьмодемьянского говора горного диалекта) и луговой марийский язык (на базе моркинско-сернурского диалекта), являющиеся государственными в Республике Марий Эл.
Наиболее значительные различия между литературным марийским языком в области фонетики: в вокализме лугового марийского языка. 8 гласных фонем, горно-марийского - 10; в консонантизме лугового марийского языка 19 согласных фонем, в горно-марийском дополнительно имеются «т’», «ц», «ф», «х»; для лугового марийского языка характерна лабиальная гармония гласных (см. Сингармонизм), для горно-марийского - палатальная; в луговом марийском языке ударение в большинстве случаев падает на последний полный гласный, в горно-марийском ударным является предпоследний слог.
Отмечается ряд морфологических различий. В луговом марийском языке 9 падежей, в горно-марийском - 10; функции падежей в языках различаются. В луговом марийском языке 4 суффикса мн. ч. (-влак, -шамыч, -мыт, -ла), в горно-марийском – один (-вла), который в отличие от -влак пишется со словами слитно. В луговом марийском языке превосходная степень прилагательных выражается аналитической формой со словом «эн», в горно-марийском - со словом «сек»; например, луговое «эн сай» - горно-марийское «сек яжо» ‘самый хороший’. В марийской глагольной системе 2 инфинитива - основной на -аш (в обоих языках) и инфинитив долженствования - на -ман в луговом марийском языке и на -мыла в горно-марийском (ср. «толман» - «толмыла» ‘надо прийти’). Не всегда совпадают личные окончания глаголов, особенно в утвердительной и отрицательной форме глаголов 3-го лица мн. ч. в 1-м прош. вр. Продуктивные наклонения в обоих языках - индикатив, императив и дезидератив, в горно-марийском дополнительно представлен кодиционалис. Около 80% лексики - общие для горного и лугового наречий.
Начало формирования литературных языков марийцев относится к 1870-м годам и связано с деятельностью переводческой комиссии (1869-1913) православного Братства свт. Гурия. Ею издано 43 книги на марийских наречиях, в основном переводы с русского языка книг религиозного содержания и первые марийские буквари. На дальнейшее развитие литературных языков оказало влияние издание выпусков «Марла календаря» (1907-1913), в которых начали публиковаться первые марийские художественные произведения.
Марийская письменность основана на кириллице. В 1775 году вышла первая печатная марийская грамматика, в которой для передачи марийской фонетической системы были употреблены буквы русского алфавита и несколько дополнительных букв. В начале XIX века А. Альбинский, переводчик христианских книг с русского языка на марийский язык, попытался усовершенствовать письменность. В 1837 году вышла его «Черемисская грамматика», в которой впервые был опубликован кириллический марийский алфавит из 39 букв. В 1930-1932 годы предпринималась попытка перевести письменность на латинскую графическую основу, но она успеха не имела. В 1938 году Марийский НИИ языка разработал современные алфавиты и орфографию марийских языков.
Словари:
Гордеев Ф. И. Этимологический словарь марийского языка: В 2 т. Йошкар-Ола, 1979–1983;
Саваткова А. А. Словарь горного наречия марийского языка. Йошкар-Ола, 1981;
Русско-марийский словарь. М., 1986; Словарь марийского языка. Йошкар-Ола, 1990–2005. Т. 1–10;
Васильев В. М., Саваткова А. А., Учаев З. В. Марийско-русский словарь. Йошкар-Ола, 1991; Марий орфографий мутер (орфографический словарь марийского языка). Йошкар-Ола, 1992.
Иллюстрации:
Алфавит горно-марийского языка.