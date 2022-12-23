МАРИНОВИЧ, ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА

Маринович, Людмила Петровна (29.09.1931, Витебск — 18.08.2010, Москва) — советский и российский антиковед, доктор исторических наук, специалист по истории Древней Греции V—IV вв. до н. э. Исследовала различные аспекты кризиса как отдельных полисов, так и системы полисов в целом, особенно на заключительном этапе их существования как независимых городов-государств, и показала, что наемное войско как особая форма военной организации играло заметную роль в греческой истории классического периода. В 1988—2007 — заведующая сектором истории древнего мира Института всеобщей истории АН СССР (с 1991 РАН). Член редколлегии журнала «Вестник древней истории» (с 1984). Ответственный редактор издания «Речей» Демосфена (В 2 т. М., 1994), соавтор и ответственный редактор значимых коллективных трудов («Женщина в античном мире». М., 1995; «Человек и общество в античном мире». М., 1998; «Античная цивилизация и варвары». М., 2006), соавтор многократно переизданных учебников для вузов и средней школы.

Соч. : Греческое наемничество IV в. до н. э. и кризис полиса. М., 1975 (фр. пер.: Le mercenariat grec au IVe siecle avant notre ere et la crise de la polis. Paris, 1988); Греки и Александр Македонский: к проблеме кризиса полиса. М., 1993; Античная и современная демократия: новые подходы к сопоставлению. М., 2007; Античная демократия в свидетельствах современников / Изд. подгот. Л. П. Маринович, Г. А. Кошеленко. М., 1996; Маринович Л. П., Кошеленко Г. А. Судьба Парфенона. М., 2000.

Лит. : Фролов Э. Д. In memoriam: И. А. Шишова (1927—2010). Л. П. Маринович (1931—2010) // Мнемон. Вып. 9. СПб., 2010. С. 490—494; Памяти Людмилы Петровны Маринович (1931—2010) // Вестник древней истории. 2011. № 2. С. 230—233. В. И. Кащеев.