ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ (Государственный исторический музей, ГИМ) в Москве - первый в России, крупнейший в СССР и РФ музей национальной истории и культуры.
Основан в 1872 году как Музей имени Его Императорского Высочества Государя наследника Цесаревича в Москве (назван в честь великого князя Александра Александровича, будущего императора Александра III). Открыт в 1883 году. Неоднократно менял названия: Императорский Российский исторический музей (1881-1895 годы), Императорский Российский исторический музей имени императора Александра III в Москве (1895-1917 годы), Государственный Российский исторический музей (1917-1925 годы), с 1925 года - ГИМ. Первоначально имел статус общественного учреждения, в 1881 году передан в ведение государства.
Инициаторы учреждения и организаторы музея - создатели Севастопольского раздела Политехнической выставки 1872 года в Москве: министр государственных имуществ генерал от инфантерии А. А. Зеленой, председатель Московского археологического общества граф А. С. Уваров и гласный земского собрания Можайского уезда Московской губернии полковник Н. И. Чепелевский. По замыслу создателей, музей должен был «служить наглядной историей главных эпох русского государства и содействовать распространению сведений по отечественной истории».
Почетным президентом музея до 1881 года был великий князь Александр Александрович. После его восшествия на престол почетным председателями музея были великие князья Сергей Александрович (1881-1905 годы) и Михаил Александрович (1905-1917 годы). Фактически музеем руководили утверждавшиеся императором товарищи председателя: А. С. Уваров (1881-1884/1885 годы), И. Е. Забелин (1885-1908/1909 годы), Н. С. Щербатов (1909-1921 годы; в 1917-1921 годах директор).
Здание музея в русском стиле построено в 1875-1883 годах на частные пожертвования и государственные субсидии по проекту архитектора В. О. Шервуда и инженера А. А. Семёнова. К оформлению интерьеров (продолжалось до 1917 года) привлекались художники И. К. Айвазовский, В. М. Васнецов, С. А. Коровин, И. Е. Репин, Г. И. Семирадский, В. А. Серов. Часть залов музея украшалась орнаментами и элементами живописного и архитектурного убранства, характерными для освещаемой в них исторической эпохи. В 1889 году начала работу аудитория для лекций и заседаний научных обществ, позднее преобразованная в читальный зал библиотеки Исторического музея, которая являлась единственной специализированной исторической библиотекой в стране (в 1938 году в Москве на её основе создана Государственная публичная историческая библиотека).
Первоначально главным источником формирования фондов музея была передача в дар крупных собраний и отдельных предметов от государственных, общественных, научных и образовательных учреждений и организаций, а также от частных лиц (всего в списках дарителей музея к началу 1917 года было свыше 900 человек). Наиболее ценный вклад в 1905 году сделал купец П. И. Щукин, передавший музею уникальную библиотеку и собственный музей, в котором хранилось около 300 тыс. памятников материальной культуры, произведений изобразительного искусства и т. д., примерно такое же количество ценнейших архивных материалов (ныне щукинская коллекция составляет около 15% всего собрания Исторического музея).
Среди дарителей были также члены императорской фамилии, представители известных дворянских родов - Бобринские, Голицыны, Дашковы, Кропоткины, Масальские, Оболенские, Олсуфьевы, Уваровы, Чертковы, Щербатовы и др., купцы-меценаты Бахрушины, Боткины, Бурылины, Вахрамеевы, Грачёвы, Карзинкины, Найдёновы, Постниковы, Сапожниковы, художники А. Н. Бенуа, А. М. и В. М. Васнецовы, В. В. Верещагин, В. Д. Поленов, В. И. Суриков, учёные Д. Н. Анучин, Е. В. Барсов, А. Н. Веселовский, П. В. Зубов, Д. И. Иловайский, Н. П. Кондаков, Н. П. Лихачёв, Д. А. Ровинский, Л. М. Савёлов, А. И. Соболевский, А. А. Шахматов. Все свои коллекции, библиотеку, архив и капитал завещал музею И. Е. Забелин. В 1906 году в собственность музея поступили материалы от вдовы и сына Ф. М. Достоевского, в 1909 году - коллекция оружия А. А. Катуара де Бионкура. С 1887 года музей получал государственную субсидию на закупку различных памятников. В 1920-1930-е годы в ГИМ переданы фонды ряда ликвидированных или учреждённых, но не открытых музеев, национализированные частные коллекции, архивы и имущество закрытых советской властью монастырей. Для комплектования фондов ГИМ в начале 1920-х - начале 2000-х годов провёл свыше 700 археологических и около 250 историко-бытовых экспедиций. В Великую Отечественную войну сотрудники музея на местах сражений и у участников боевых действий собрали сввыше 12 тысяч музейных предметов.
ГИМ имеет филиалы в Москве (2007 год): Новодевичий монастырь, Крутицкое подворье, Покровский собор (Василия Блаженного храм), Палаты бояр Романовых в Зарядье (все переданы в ведение музея в 1920-1930-е годы), Усадьба Измайлово, Центральный музей В. И. Ленина (стали филиалами музея в 1980-1990-е годы).
В 2007 году в 14 фондовых отделах и 6 его филиалах хранилось свыше 4,6 млн. музейных предметов и около 15 млн. листов документальных материалов (1/12 часть музейного фонда РФ).
Постоянная экспозиция ГИМ отражает историю и культуру народов России. К 1917 году экспозиция была доведена до начала XVI века, к 1937 - до середины XVIII века, к 1947 году - до середины XIX века, к 1957 году - до 1917 года. В 1997 году, после капитального ремонта и реставрации музея (1986-1997 годы), открыты новая археологическая экспозиция (8 залов) и выставка «Реликвии истории государства Российского» (3 зала), в 2006 году - новая постоянная экспозиция исторического музея, охватывающая период с древнейших времён до конца XIX века (35 залов).
В музее регулярно проводятся тематические выставки. Среди крупных: Археологическая (1889 год), Среднеазиатская (1891 год), Географическая и археологическая (1892 год), «Крестьянское искусство XVIII-XX веков» (1921-1923 годы) (смотрите Крестьянство), «Автографы государственных деятелей России» (1923 год), «Москва в старинных изображениях» (1926 год), межмузейная антифашистская выставка (1941 год; содержала экспонаты по истории борьбы русского народа с германской агрессией начиная с XIII века, в 1942 году преобразована в выставку «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой в 1941-1942 годах»). В 1960-1980-е годы преобладали выставки по истории СССР. В 1997-2007 годах музей организовал около 600 выставок (более половины из них прошли в российских регионах и свыше 40 - за рубежом), в т. ч.: «Русский стиль» (1998 год), «Россия А. С. Пушкина» (1999 год), «Россия. Православие. Культура», «Парад Победы 24 июня 1945 года», «Великие императоры Европы: НаполеонI и Александр I» (все три в 2000 году), «Москва посольская» (2001 год), «Патриарх Никон и его время» (2002 год), «1943 год. Война глазами очевидцев» (2003 год), «Фрейлины и кавалерственные дамы» (2004 год), «Золото. Металл богов и царь металлов» (2007 год). С 1909 года в Историческом музее существует традиция проводить юбилейные выставки, посвящённые писателям, художникам, государственным и военным деятелям, памятным датам: состоялись, например, выставка памяти Н. В. Гоголя (1909 год), выставка к 100-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года (1912 год), Всесоюзная Пушкинская выставка к 100-летию гибели поэта (1937 год), выставка «Первый университет Российский. К 250-летию МГУ» (2005 год).
ГИМ и его филиалы ежегодно посещает свыше 1,3 млн. человек (около 29 тысяч человек в 1913 году), в нём проводится 26 тысяч экскурсий (352 в 1913 году), читается 850-900 лекций. В музее работают 18 детских исторических и художественных кружков и клубов, Научное общество учащихся ГИМ, семейный клуб «Наш дом - музей», кукольный исторический театр.
Одно из ведущих направлений деятельности Исторического музея - научно-исследовательская работа. В 1932-1937 годах и 1945-1960 годах в музее имелась своя аспирантура, где обучались многие сотрудники. В 1960-1980-е годы проводились научные чтения, с 1990 года - ежегодные Забелинские чтения. Научные сотрудники музея разрабатывают проблемы музейного источниковедения, консервации и реставрации музейных памятников, ведут музееведческие исследования в области истории, теории и методологии музейного дела в России.
ГИМ - активный участник межмузейного сотрудничества, поддерживает постоянные выставочные и научные связи с музеями России, стран СНГ, Европы, Азии, Австралии, США и Канады.
Положением, утверждённым Правительством РФ 11.07.1994 года, ГИМ определён в качестве культурно-просветительского и научно-исследовательского учреждения, головного научно-методического центра для исторических и краеведческих музеев России.
Музеем выпускались «Отчеты...» и приложения к ним (1883-1925 годы), «Ежегодник…» (вып. 1-7, 1960-1970 годы), издаются «Труды…» (вып. 1-169-, 1926-2007- годы), опубликованы «Описания памятников» (вып. 1-3, 1896-1903 годы), серия «Памятники культуры» (вып. 1-35, 1949-1969 годы).
Среди директоров Исторического музея - А. С. Карпова (1940-1961 годы), В. Г. Вержбицкий (1962-1976 годы), К. Г. Левыкин (1976-1992 годы), А. И. Шкурко (с 1992 года).
В 1991 году музей отнесён к особо ценным объектам культурного наследия России.
Иллюстрация:
Государственный исторический музей на Красной площади в Москве. Фото А. И. Нагаева. 2007. Архив БРЭ.