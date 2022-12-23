МАЛОВ, ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Малов, Владимир Николаевич (05.07.1938, Калуга — 24.01.2019, Москва) — советский и российский историк, специалист по истории Франции ХVI—XVIII вв. и палеографии. В 1960 окончил исторический факультет МГУ (руководитель дипломной работы — Б. Н. Поршнев), в 1961 поступил в аспирантуру Института истории АН СССР (руководитель — А. Д. Люблинская ), где работал с 1965 (позднее — Институт всеобщей истории), в 1965 защитил диссертацию «Палеографические исследования документов по истории Франции конца XV — XVIII в. (по материалам собраний СССР)», которая легла в основу первой монографии. В 1967—1974 – ответственный секретарь сборника «Средние века», в 1975—1981 — заведующий отделом «Новая история» журнала «Новая и новейшая история», в 1981—1986 — ответственный секретарь коллективного труда «История крестьянства в Европе» (т. 3), в 1986—1989 — заместитель ответственного редактора коллективного труда «История Европы» (т. 4). В 1989 защитил докторскую диссертацию «Абсолютистская бюрократия и французское общество. Социальная и экономическая политика Кольбера». Был членом редколлегии изданий «Новая и новейшая история», «Французский ежегодник», «Одиссей», «Средние века», участником ряда коллективных трудов и ответственным редактором крупных издательских проектов, в том числе «Мемуаров» герцога Сен-Симона (М., 2016. Кн. 1—3). М. предпринимал много усилий по публикации архивных документов. Продолжил начатую А. Д. Люблинской публикацию документов из архива государственного секретаря Жана Дютье (1547—1559), хранящихся в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА), приступил к составлению каталога этой коллекции. Ввел в научный оборот документы из московских хранилищ, а также из архивов Рязани, Ростова Великого, Ярославля, Иваново. Регулярно знакомил иностранных коллег со своими находками, публикуясь во французских журналах. В первой своей монографии М. обратил внимание на самостоятельную ценность переходного этапа от готического письма к гуманистическому. Рассматривал палеографическую эволюцию в контексте становления абсолютизма. В исследовании, посвященном складыванию хлебного рынка, М., применяя количественные методы, доказывал, что общефранцузский хлебный рынок возникает лишь в XIX в. Таким образом, централизация была результатом не столько экономических процессов, сколько усилий абсолютистской бюрократии. В монографии о Кольбере показал, как попытки преобразований, подчиненные единой логике и во многом обгонявшие свое время, сталкивались с сильнейшим сопротивлением влиятельных групп элиты. В книге о Фронде М. подчеркивал различие ординарных и экстраординарных методов управления и обосновывал оригинальную периодизацию французского абсолютизма. В последнем труде, опубликованном при жизни (2015), ему удалось в полной мере применить свои навыки палеографа и знатока архивов. Обнаруженная и описанная им коллекция орлеанских грамот, хранящихся в Историческом музее (Москва), позволила провести исследование крестьянских династий в духе локальной истории.

Соч. : Происхождение современного письма (Палеография французских документов конца XV — XVIII вв.). М., 1975; К вопросу о складывании единого хлебного рынка во Франции в XVIII—XIX вв. (Опыт корреляционного анализа) // Французский ежегодник, 1979. М., 1981. С. 188—229; Ж.-Б. Кольбер. Абсолютистская бюрократия и французское общество. М., 1991; Коллекция Ламуаньона (Архив Жана Дютье, государственного секретаря Франции в 1547—1560 гг.). Опись документов. Вып. 1 (совместно с И. С. Шарковой). М., 1996; Парламентская Фронда. Франция 1643—1653. М., 2009; Орлеан и его окрестности в XVI—XVIII вв. (по коллекции орлеанских грамот в ОПИ ГИМ). М., 2015; Франция и Россия. Судьбы старых документов XVI—XVIII веков. М., 2019.

Лит. : Карп С. Я . Памяти Владимира Николаевича Малова // Малов В. Н. Франция и Россия. Судьбы старых документов XVI—XVIII веков. М., 2019. С. 4—6; Уваров П. Ю . О моральном долге историка и об оловянных пуговицах. Советы В. Н. Малова (1938—2019) // Французский ежегодник. 2019. С. 360—385; Debaggi Baranova T., Ouvarov P . Un historien illustre et meconnu. Enquete sur Vladimir Malov (1938—2019) // Histoire, economie et societe. 2021. № 1. P. 23—37. П. Ю. Уваров .