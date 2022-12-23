МАЛИНИН, ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ

Малинин, Юрий Павлович (06.05.1946, Выборг — 01.02.2007, Санкт-Петербург) — известный советский и российский историк-медиевист, яркий представитель петербургской школы франковедения.

Из семьи кадрового офицера. В 1970 окончил Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова, специализировался на кафедре истории Средних веков по истории Франции. Научным руководителем его дипломной работы, посвященной социально-экономическому развитию Лангедока в XVI в., а затем и кандидатской диссертации об общественно-политических воззрениях Филиппа де Коммина стала А. Д. Люблинская , крупнейший историк-медиевист. Большое влияние на формирование М. как профессионального историка оказал В. И. Райцес , автор трудов о Жанне д’Арк и истории г. Ажена.

После окончания аспирантуры и конфликта с заведующим кафедрой Г. Л. Курбатовым в 1973 М. был вынужден уехать в г. Сыктывкар, где до 1978 преподавал историю Средневековья в Сыктывкарском государственном университете. В 1977 А. Д. Люблинская добилась организации за­щи­ты его кандидатской диссертации «Социально-политические взгляды Филиппа де Коммина» в ЛГУ.

В 1979 по приглашению Т. В. Вороновой, руководителя западного отделения Отдела рукописей Государственной публичной библиотеки (ныне — Российская национальная), М. вернулся в Ленинград и получил место научного сотрудника. В 1981 по инициативе В. К. Фураева, заведующего кафедрой всеобщей истории, перешел на работу в Ленинградский педагогический институт им. А. И. Герцена, где проработал до 1991. В 1986 в серии «Памятники исторической мысли» вышло научное издание мемуаров Филиппа де Коммина, ставшее событием в советской медиевистике.

В 1991, благодаря Г. Е. Лебедевой, заведующей кафедрой истории Средних веков, и при поддержке коллег-медиевистов, А. Н. Немилова и В. А. Якубского, М. вернулся в ЛГУ (СПбГУ), где проработал до конца жизни на должности доцента. Представленная им в качестве докторской диссертации работа «Общественно-политическая мысль позднесредневековой Франции» была одобрена на кафедре, однако в итоге не защищена в силу разных обстоятельств.

В 1980—2000-е М. опубликовал свои главные труды, посвященные истории Франции в XIII—XVI вв., главным образом связанные с исследованием эволюции исторической и общественной мысли и ее влияния на французское общество позднего Средневековья и раннего Нового времени. Подготовленные им тексты, транскрипции и переводы со старофранцузского и латинского языков «Сомюрской джостры» 1446, Кристины Пизанской, Гуго Сен-Викторского, редактирование переводов хроник и сочинений Жана де Жуанвиля , Жана Фруассара , сеньора де Ла Невиля, переводы современных французских историков Жака Ле Гоффа и Филиппа Контамина обогатили российскую и европейскую историческую науку, способствовали росту общественного интереса и популяризации истории Франции.

М. особое внимание уделял рукописным фондам РНБ, став научным редактором «Каталога писем государственных и политических деятелей Франции XV в. из собрания П. П. Дубровского» (1993); активно участвовал в работе над международным изданием «Корпуса читательских помет Вольтера» (c 1979).Известен как талантливый лектор, научный наставник и педагог, воспитавший плеяду учеников; наиболее известные: Г. Ф. Цыбулько, В. В. Шишкин, А. Ю. Карачинский, М. В. Аникиев, П. В. Крылов, Е. И. Носова.

Известен как талантливый лектор, научный наставник и педагог, воспитавший плеяду учеников; наиболее известные: Г. Ф. Цыбулько, В. В. Шишкин, А. Ю. Карачинский, М. В. Аникиев, П. В. Крылов, Е. И. Носова.

Coч. : Общественно-­политическая мысль позднесредневековой Франции XIV—XV вв. СПб., 2000; Франция в эпоху позднего Средневековья / Отв. ред. М. В. Аникиев, А. Ю. Карачинский, В. В. Шишкин. СПб., 2008.

Лит. : Шишкин В. В. Вспоминая Юрия Павловича Малинина. Список научных трудов Ю. П. Малинина // Средние века. Вып. 69 (1). М., 2008. С. 146—157; Хачатурян Н. А. Ю. П. Малинин. Творчество в параметрах пространства и времени // Proslogion. Проблемы социальной истории и культуры Средних веков и раннего Нового времени. Вып. 2(14): Памяти Ю. П. Малинина. СПб., 2016. С. 9—30; Крылов П. В. «В отличие от вас, я родился в настоящем средневековом европейском городе...» // Крылов П. В. Четыре века шведского Выборга. СПб., 2019. С. 135—143. В. В. Шишкин.