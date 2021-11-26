МАКАРОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ

МАКАРОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ - российский археолог, член-корреспондент РАН (1997 год).

Из се­мьи ху­дож­ни­ков.

Окон­чил ис­то­рический факультет МГУ в 1978 году. Уче­ник Д.А. Ав­ду­си­на, В.Л. Яни­на, Л.А. Го­лу­бе­вой.

Ра­бо­та­ет в Ар­хео­ло­гии ин­сти­ту­те с 1978 года (с 2003 года ди­рек­тор).

Тру­ды по ар­хео­ло­гии Древ­ней Ру­си , изу­че­нию средневековых сель­ских по­се­ле­ний, ис­то­рии ос­вое­ния Ев­ропейского Се­ве­ра в Сред­не­ве­ко­вье.

Уча­ст­ник ар­хео­ло­гической экс­пе­ди­ций с 1972 года; начальник Онеж­ско-Су­хо­нской экс­пе­ди­ции Института ар­хео­ло­гии АН СССР (РАН) в 1980-1998 годы, ру­ко­во­ди­тель про­ек­та (с 2001 года) ком­плекс­но­го ис­сле­до­ва­ния цен­тра Северо-Восточной Ру­си - Суз­даль­ско­го Опо­лья.

Осу­ще­ст­в­лён­ное Макаровым или под его ру­ко­во­д­ством сплош­ное ар­хео­ло­гическое об­сле­до­ва­ние об­шир­ных тер­ри­то­рий, клю­че­вых для по­ни­ма­ния ос­вое­ния древнерусского Се­ве­ро-Вос­то­ка (рай­оны озёр Бе­лое и Ку­бен­ское, Суз­даль­ское Опо­лье), ком­плекс­ное изу­че­ние ря­да опор­ных па­мят­ни­ков ( Кем­ский нек­ро­поль , Ми­ни­но, Бе­ло­озе­ро и другое) по­зво­ли­ли пред­ста­вить ме­ха­низ­мы древнерусского ос­вое­ния об­шир­ных про­странств, вы­яви­ли зна­чительную роль про­мы­слов, то­вар­ный ха­рак­тер эко­но­ми­ки и вы­со­кое бла­го­сос­тоя­ние сель­ских по­се­ле­ний на Се­ве­ре, ши­ро­кий спектр эко­но­мических и куль­тур­ных свя­зей, вос­при­им­чи­вость се­ла к ин­но­ва­ци­ям, уточ­нили ха­рак­тер­ные чер­ты суз­даль­ско­го бо­яр­ст­ва и дру­жи­ны, про­цес­са хри­стиа­ни­зации этих зе­мель.

Но­вей­шие рас­коп­ки мо­гиль­ни­ка в Боль­шом Да­вы­дов­ском впер­вые да­ли пол­но­цен­ный ис­точ­ник для изу­че­ния эт­но­куль­тур­ной ис­то­рии Вол­го-Ок­ско­го ме­ж­ду­ре­чья во 2-й четверти I-го тысячелетия нашей эры.

Макаров - один из ор­га­ни­за­то­ров воз­ро­ж­де­ния ар­хео­ло­ги­че­ских съез­дов в современной Рос­сии; главный редактор се­рий­но­го из­да­ния «Крат­кие со­об­ще­ния Ин­сти­ту­та ар­хео­ло­гии», член редак­цион­но­го со­ве­та журнала «Рос­сий­ская ар­хео­ло­гия».

Сочинения:

На­се­ле­ние рус­ско­го Се­ве­ра в XI-XIII вв. М., 1990;

Рус­ский Се­вер: та­ин­ст­вен­ное сред­не­ве­ко­вье. М., 1993;

Ко­ло­ни­за­ция се­вер­ных ок­ра­ин Древ­ней Ру­си в XI-XIII вв. М., 1997;

Сред­не­ве­ко­вое рас­се­ле­ние на Бе­лом озе­ре. М., 2001 (совм. с С.Д. За­ха­ро­вым, А.П. Бу­жи­ло­вой);

Ар­хео­ло­гия се­вер­но­рус­ской де­рев­ни X-XIII вв.: сред­не­ве­ко­вые по­се­ле­ния и мо­гиль­ни­ки на Ку­бен­ском озе­ре. М., 2007-2009. Т. 1-3 (ред. и со­авт.);

Суз­даль­ские древ­но­сти и про­бле­мы ста­нов­ле­ния Се­ве­ро- Вос­точ­ной Ру­си // Тру­ды II (XVIII) Все­рос­сий­ско­го ар­хео­ло­ги­че­ско­го съез­да в Суз­да­ле. М., 2008. Т. 1.