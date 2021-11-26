МАХАЛИНА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА

МАХАЛИНА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА - российская артистка балета, народная артистка РФ.

В 1985 году окон­чи­ла ЛХУ (пе­да­гог М. А. Ва­силь­е­ва) и бы­ла при­ня­та в Ле­нинградский те­атр опе­ры и ба­ле­та имени С. М. Ки­ро­ва (с 1992 года Ма­ри­ин­ский те­атр), где вско­ре ста­ла од­ной из ве­ду­щих со­лис­ток.

Пер­вая ис­пол­ни­тель­ни­ца пар­тий в по­ста­нов­ках Х. Ан­то­нио («Гойя-ди­вер­тис­мент» на музыку М. И. Глин­ки - гер­цо­ги­ня Аль­ба), А. О. Рат­ман­ско­го («По­эма экс­та­за» на музыку А. Н. Скря­би­на - Со­ли­ст­ка; «Зо­луш­ка» С. С. Про­кофь­е­ва - Ма­че­ха), Л. Ве­гет­ти («Элек­тра» П. Ку­ко­са - Элек­тра; Гре­ция). В Ма­ри­ин­ском те­ат­ре бы­ла пер­вой ис­пол­ни­тель­ни­цей пар­тий в ба­ле­тах О. М. Ви­но­гра­до­ва («Зо­луш­ка» Про­кофь­е­ва - Фея), Дж. Ба­лан­чи­на («Хру­сталь­ный дво­рец» на музыку Ж. Би­зе - Со­ли­ст­ка II час­ти, «Блуд­ный сын» Про­кофь­е­ва - Си­ре­на), А. Про­ков­ски («Ан­на Ка­ре­ни­на» на музыку П. И. Чай­ков­ско­го - Ан­на Ка­ре­ни­на), М. М. Фо­ки­на («Жар-пти­ца» И. Ф. Стра­вин­ско­го - Жар-пти­ца), В. Ф. Ни­жин­ско­го («Вес­на свя­щен­ная» Стра­вин­ско­го - Из­бран­ни­ца) и др.

В ре­пер­туа­ре Махалиной так­же боль­шин­ст­во ве­ду­щих пар­тий клас­сического на­сле­дия (Рай­мон­да - «Рай­мон­да» А. К. Гла­зу­но­ва; Ме­до­ра, Ни­кия, Ба­ле­ри­на - «Кор­сар», «Бая­дер­ка», Гран-па из ба­ле­та «Па­хи­та» Л. Ф. Мин­ку­са; Одет­та-Одил­лия - «Ле­бе­ди­ное озе­ро» Чай­ков­ско­го, и др.).

Свое­об­ра­зие творческой ин­ди­ви­ду­аль­но­сти ба­ле­ри­ны осо­бен­но яр­ко про­яви­лось в ро­лях, тре­бую­щих вир­ту­оз­ной тех­ни­ки в со­че­та­нии с ак­тёр­ской вы­ра­зи­тель­но­стью. Её от­ли­ча­ют экс­прес­сив­ная ма­не­ра, ук­руп­нён­ный жест при ску­по­сти ми­ми­ки. Сре­ди других пар­тий: Зо­беи­да («Шехе­ра­за­да» на музыку Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва), Смерть («Юно­ша и смерть» на му­зыку И. С. Ба­ха), Со­ли­ст­ка в III ду­эте («В но­чи» на музыку Ф. Шо­пе­на), Мех­ме­нэ Ба­ну («Ле­ген­да о люб­ви» А. Д. Ме­ли­ко­ва), Ма­нон («Ма­нон» на музыку Ж. Масс­не).

В 2007 году В. В. Ро­ма­нов­ский в Санкт-Пе­тербургском мю­зик-хол­ле по­ста­вил для Михалиной шоу-ба­лет «Ма­та Ха­ри», в ко­то­ром ба­ле­ри­на ис­пол­ни­ла за­глав­ную пар­тию. Вы­сту­па­ла с труп­пой Немецкой опе­ры в Бер­ли­не, ис­пол­няя пар­тии Фри­ки и Брун­гиль­ды в ба­ле­те «Коль­цо во­круг коль­ца» на музыку Р. Ваг­не­ра (ба­летмейстер М. Бе­жар). Сни­ма­лась в телефильме «Ма­тиль­да Кше­син­ская. Фан­та­зия на те­му». Гран-при Ме­ж­ду­народного ба­лет­но­го кон­кур­са в Па­ри­же (1990 год).