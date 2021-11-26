МАХАЛИНА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА
МАХАЛИНА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА - российская артистка балета, народная артистка РФ.
В 1985 году окончила ЛХУ (педагог М. А. Васильева) и была принята в Ленинградский театр оперы и балета имени С. М. Кирова (с 1992 года Мариинский театр), где вскоре стала одной из ведущих солисток.
Первая исполнительница партий в постановках Х. Антонио («Гойя-дивертисмент» на музыку М. И. Глинки - герцогиня Альба), А. О. Ратманского («Поэма экстаза» на музыку А. Н. Скрябина - Солистка; «Золушка» С. С. Прокофьева - Мачеха), Л. Вегетти («Электра» П. Кукоса - Электра; Греция). В Мариинском театре была первой исполнительницей партий в балетах О. М. Виноградова («Золушка» Прокофьева - Фея), Дж. Баланчина («Хрустальный дворец» на музыку Ж. Бизе - Солистка II части, «Блудный сын» Прокофьева - Сирена), А. Проковски («Анна Каренина» на музыку П. И. Чайковского - Анна Каренина), М. М. Фокина («Жар-птица» И. Ф. Стравинского - Жар-птица), В. Ф. Нижинского («Весна священная» Стравинского - Избранница) и др.
В репертуаре Махалиной также большинство ведущих партий классического наследия (Раймонда - «Раймонда» А. К. Глазунова; Медора, Никия, Балерина - «Корсар», «Баядерка», Гран-па из балета «Пахита» Л. Ф. Минкуса; Одетта-Одиллия - «Лебединое озеро» Чайковского, и др.).
Своеобразие творческой индивидуальности балерины особенно ярко проявилось в ролях, требующих виртуозной техники в сочетании с актёрской выразительностью. Её отличают экспрессивная манера, укрупнённый жест при скупости мимики. Среди других партий: Зобеида («Шехеразада» на музыку Н. А. Римского-Корсакова), Смерть («Юноша и смерть» на музыку И. С. Баха), Солистка в III дуэте («В ночи» на музыку Ф. Шопена), Мехменэ Бану («Легенда о любви» А. Д. Меликова), Манон («Манон» на музыку Ж. Массне).
В 2007 году В. В. Романовский в Санкт-Петербургском мюзик-холле поставил для Михалиной шоу-балет «Мата Хари», в котором балерина исполнила заглавную партию. Выступала с труппой Немецкой оперы в Берлине, исполняя партии Фрики и Брунгильды в балете «Кольцо вокруг кольца» на музыку Р. Вагнера (балетмейстер М. Бежар). Снималась в телефильме «Матильда Кшесинская. Фантазия на тему». Гран-при Международного балетного конкурса в Париже (1990 год).