МАГАКОВ ГЕННАДИЙ ЮРЬЕВИЧ

Родился 01.01.1955. Окончил Ростовский государственный университет в 1978 г.

Кандидатская диссертация : Отношения между Шотландией и Англией в конце XVI – начале XVII вв. (Ленинградский государственный университет, 1986).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежной истории и международных отношений Института истории и международных отношений Южного федерального университета.

Область интересов : Социально-зкономической и политической историей эпохи позднего Средневековья – раннего Нового времени стран Зап. Европы – Шотландии и Англии.

Сочинения: Англо-шотландский союзный договор 1586 г. вестник Ленинградского ун-та. Сер. 2. Вып. 2. Л., 1986;

Шотландская граница в конце XVI -начале XVII в. // Проблемы истории Зап. Европы развитого и позднего феодализма: Межвузовский сб. науч. тр. Иваново,1987;

Становление англо-шотландского союза и парламент 1587 года // Проблема разложения феодализма и генезис капитализма в Европе. Горький, 1989;

Казнь Марии Стюарт и содерание англо-шотландского дипломатического кризиса 1587-1588 годов // Средневековая Европа. История и историография: Сб. науч. тр. Вып. 1. Воронеж, 1997.

Англо-шотландский "союз Чертополоха и Розы" // Британия: история, культура, образование. Ярославль, 2008.

Брачный контракт Джеймса Стюарта и Сесилии Йорк 1474 г. // Британские исследования. Вып. 2. Ростов н/Д., 2009.

Церковная политика Джеймса I Стюарта // История идей и история общества. Нижневартовск, 2009.

Поместный Собор 1549 г. и проблема "реформации нравов" шотландского духовенства // Конфессии и межконфессиональные отношения в истории и традиции. Самара, 2009.

Патрик Грэхем - первый архиепископ Сент-Эндрюсский // История идей и история общества. Нижневартовск, 2010