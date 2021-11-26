МАГАДАНСКАЯ ТРАССА, МУЗЕЙ

Инициатором и организатором музея «Магаданская трасса» является Гердун Валентина Дмитриевна, которая в 1992 году начала работу с архивными документами по строительству автодороги «Хандыга-Магадан».

Проводила встречи с реабилитируемыми жителями с. Теплый Ключ и всего Томпонского района, которые строили Магаданскую трассу. Велись съемки дороги, организовывались экспедиции, походы по местам бывших лагерей и захоронениям заключенных с целью обнаружения экспонатов для музея.

Параллельно с этим подыскивали помещение. И в 1996 году Теплоключевская средняя школа выделила комнату - класс для размещения музея. Этот год стал годом начала работы музея.Сейчас музей арендует помещение 149,7 кв.метров в детском саду «Солнышко». В 2013 году музей отмечал 100-летие со дня рождения человека-легенды Герлингера Эриха Андреевича. Он был гениальным инженером, разработавшим инструкцию по пробивке зимников в условиях Заполярья. В музее несколько экспозиций:

1. Все начиналось с дороги, где рассказывается об истории Дальстроя МВД СССР, история репрессий 1940-1954 годов; 2. Трасса мужества (посвящена перегоночной трассе Аляска-Сибирь); 3. Ветераны ВОВ и тыла; 4. История села. Развитие геологии в Томпонском районе;

В основном в качестве экспонатов - фотографии и документы.

Иллюстрации:

Музей «Магаданская трасса».