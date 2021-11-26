ЛУКАШЁВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА

ЛУКАШЁВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА - российский юрист, Российский юрист, чл.-корр. РАН (1997).

Окон­чи­ла юри­дический факультет МГУ (1950). В 1953-1961 годы заведующая от­де­лом журнала «Со­вет­ское го­су­дар­ст­во и пра­во»; с 1961 года - в Институте го­су­дар­ст­ва и пра­ва АН СССР (РАН), с 1988 года заведующая сек­то­ром прав че­ло­ве­ка.

Ав­тор свыше 200 на­учных ра­бот. В её тру­дах впер­вые в отечественной нау­ке ис­сле­до­ва­ны во­про­сы ста­нов­ле­ния и раз­ви­тия тео­рии прав че­ло­ве­ка в Рос­сии, ци­ви­ли­за­ци­он­ные ас­пек­ты раз­ви­тия прав че­ло­ве­ка, а так­же про­бле­ма влия­ния про­цес­сов гло­ба­ли­за­ции на пра­ва че­ло­ве­ка.

Сочинения:

Со­циа­ли­сти­че­ское пра­во­соз­на­ние и за­кон­ность. М., 1973;

Пра­во, мо­раль, лич­ность. М., 1986;

Об­щая тео­рия прав че­ло­ве­ка. М., 1996 (отв. ред.);

Пра­ва че­ло­ве­ка как фак­тор стра­те­гии ус­той­чи­во­го раз­ви­тия. М., 2000 (отв. ред.);

Пра­ва че­ло­ве­ка: ито­ги ве­ка, тен­ден­ции, пер­спек­ти­вы. М., 2002 (отв. ред.);

Че­ло­век, пра­во, ци­ви­ли­за­ции: нор­ма­тив­но- цен­но­ст­ное из­ме­ре­ние. М., 2009;

Пра­во и куль­ту­ра. М., 2009 (со­авт.);

Проб­ле­мы об­щей тео­рии пра­ва и го­су­дар­ст­ва. М., 2010 (со­авт.).