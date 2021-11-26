ЛУГОВОЙ

ЛУГОВОЙ - ком­плекс ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков в Ас­си­нов­ском уще­лье, у современного се­ле­ния Му­жи­чи (Лу­го­вое), в Сун­жен­ском районе Ин­гу­ше­тии (Рос­сия).

Об­на­ру­жен Н. И. Штань­ко и Е. Г. До­зо­ро­вым в 1950 году, рас­коп­ки Е. И. Круп­но­ва и Р. М. Мун­чае­ва в 1952, 1955-1957 годы.

Мо­гиль­ник VI-IV веков до н. э. - эта­лон­ный па­мят­ник восточного ва­ри­ан­та ко­бан­ской куль­ту­ры, от­ра­жаю­щий так­же кон­так­ты ме­ст­но­го на­се­ле­ния с ко­чев­ни­ка­ми. В основные грун­то­вые тру­по­по­ло­же­ния ( мо­ги­лы рас­по­ло­же­ны па­рал­лель­ны­ми ря­да­ми) под ка­мен­ны­ми за­кла­да­ми различной фор­мы, скор­чен­ные на пра­вом бо­ку, го­ло­вой на юго-за­пад; есть пар­ные; 13 (из 165) име­ли кром­ле­хи в ви­де коль­ца или по­лу­коль­ца, 2 - под­кур­ган­ные. Ха­рак­тер­ны: би­ко­ни­че­ские и оч­ко­вид­ные ви­соч­ные под­вес­ки; грив­ны, в основном в несколько обо­ро­тов или с за­хо­дя­щи­ми кон­ца­ми; бу­сы (брон­зо­вые, сурь­мя­ные, стек­лян­ные, ре­же га­га­то­вые и сер­до­ли­ко­вые); брас­ле­ты (круг­лые в се­че­нии мас­сив­ные, пла­стин­ча­тые, спи­ра­ле­вид­ные, с зоо­морф­ны­ми окон­ча­ния­ми); пер­ст­ни со спи­раль­ны­ми щит­ка­ми; пряж­ки - под­квад­рат­ные с круг­лы­ми вы­сту­па­ми по сто­ро­нам от крю­ка и пти­це­об­раз­ная; ум­бо­но­вид­ные пряж­ки и на­клад­ки со спи­раль­ным ор­на­мен­том. Же­лез­ные на­ко­неч­ни­ки ко­пий, се­ки­ры, клев­цы, аки­на­ки, сер­по­вид­ные но­жи, уди­ла, пса­лии , втуль­ча­тые на­ко­неч­ни­ки стрел (есть и брон­зо­вые). Ке­ра­мические леп­ные кор­ча­ги, кув­ши­ны, круп­ные со­су­ды гру­ше­вид­ной фор­мы, горш­ки, мис­ки, пряс­ли­ца; для де­ко­ра ха­рак­тер­ны на­ле­пы с за­щи­па­ми или на­сеч­ка­ми, еди­нич­ны на­леп­ная сва­сти­ка, врез­ные ёлоч­ный ор­на­мент, сти­ли­зо­ван­ное изображение животного. Для па­мят­ни­ка спе­ци­фич­ны брон­зо­вые и же­лез­ные по­яс­ные пряж­ки с 4 спи­ра­ля­ми, спи­раль­ные тру­боч­ки-на­кос­ни­ки, брон­зо­вые ду­го­вид­ные фи­бу­лы с под­вес­ка­ми (ор­на­мен­ти­ро­ван­ные тре­уголь­ные пла­сти­ны, це­поч­ки, ко­ло­коль­чи­ки), дву­оваль­ные бля­хи, ор­на­мен­ти­ро­ван­ные пу­ан­со­ном (сва­сти­ка, сти­ли­зо­ван­ные го­ло­вы жи­вот­ных) , дис­ко­вид­ные сурь­мя­ные на­клад­ки на по­яс. Для ре­гио­на уни­каль­ны: брон­зо­вые пла­стин­ча­тый по­яс, ор­на­мен­ти­ро­ван­ный пу­ан­со­ном, пор­ту­пея из гоф­ри­ро­ван­ной пла­сти­ны, на­клад­ки в ски­фо-си­бир­ском зве­ри­ном сти­ле в ви­де свер­нув­ше­го­ся в коль­цо хищ­ни­ка и в ви­де ор­ла, тер­заю­ще­го ры­бу, крю­чок в ви­де рель­еф­но­го сти­ли­зо­ван­ного изо­бра­же­ния жи­вот­но­го с по­до­гну­ты­ми нога­ми. Вбли­зи из­вест­но син­хрон­ное по­се­ле­ние.

На этом же мо­гиль­ни­ке ис­сле­до­ва­ны 2 тру­по­по­ло­же­ния (вы­тя­ну­ты на спи­не, го­ло­вой на се­вер и се­ве­ро-вос­ток) ран­не­го брон­зо­во­го ве­ка. К это­му пе­рио­ду от­но­сит­ся и рас­по­ло­жен­ное тут же по­се­ле­ние. Изу­че­ны ок­руг­лые в пла­не гли­но­бит­ные на плет­нё­вом кар­ка­се (тур­луч­ные) до­ма с уг­луб­лён­ны­ми в пол и пе­ре­движ­ны­ми оча­га­ми, яма­ми. Сре­ди на­хо­док - крем­нё­вые мик­ро­ли­ты , в т. ч. вкла­ды­ши для сер­пов, на­ко­неч­ни­ки стрел, ка­мен­ные зер­но­тёр­ки, тё­роч­ни­ки, пес­ты, пло­ский то­пор-тес­ло, ору­дие из ро­га оле­ня, кос­тя­ные про­кол­ки, гли­ня­ные очаж­ные под­став­ки (в т. ч. с ро­го­вид­ны­ми вы­сту­па­ми и ци­лин­д­ри­че­ские). Ке­ра­мические со­су­ды с ок­руг­лым ту­ло­вом и силь­но ото­гну­тым вен­чи­ком, круп­ные яй­це­вид­ной фор­мы с руч­ка­ми; горш­ки, в т. ч. ба­ноч­ные и не­боль­шие круг­ло­дон­ные, ча­ши, мис­ки, ми­ниа­тюр­ные тон­ко­стен­ные со­су­ды, плит­ки ок­руг­лой фор­мы и бо­лее тща­тель­но об­ра­бо­тан­ные «ко­лё­си­ки», пло­ские жа­ров­ни; для де­ко­ра ха­рак­тер­ны «жем­чу­жи­ны», рель­еф­ный спи­раль­ный ор­на­мент, ко­сые на­сеч­ки, на­ле­пы с за­щи­па­ми. Ма­те­ри­ал за­ни­ма­ет про­ме­жу­точ­ное по­ло­же­ние ме­ж­ду ку­ро-аракс­ской куль­ту­рой и май­коп­ской куль­ту­рой .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)