ЛИМАНСКИЙ МУЗЕЙ

Историко-краеведческий музей поселка Лиман.

Здание, в котором в настоящее время располагается музей, - памятник архитектуры XIX века.

В разное время в здании размещались государственные организации: библиотека, клуб, районо, Дом пионеров . В 1962 году при Доме пионеров организован клуб «Поиск», а в 1967 году при Доме пионеров создается зал боевой славы.

В 1976 году за большую поисковую работу было выдано свидетельство № 1817 о присвоении звания «Школьный музей», а в 1994 году выходит постановление районной администрации о передаче музея Астраханскому музею-заповеднику. С 1996 года в здании проводятся ремонт и реконструкция залов. Работники музея участвуют в районных мероприятиях совместно с библиотекой, киноцентром, художественной школой. Музей известен далеко за пределами Лиманского района. Его посещают делегации ближайших районов - Наримановского, Икрянинского, учащиеся районных школ, ГПГУ, колледжа. В летний период музей обслуживает пришкольные площадки.

Круглый год действуют экспозиции и выставки: «Флора и фауна края», «Заселение Лиманского края», «Современное развитие края», «Лиманцы на защите Родины».

Иллюстрации:

Историко-краеведческий музей поселка Лиман.