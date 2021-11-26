ЛЕДЕНЁВ РОМАН СЕМЁНОВИЧ

ЛЕДЕНЁВ РОМАН СЕМЁНОВИЧ - российский композитор, педагог, народный артист РФ.

В 1955 году окон­чил Московскую консерваторию , в 1958 году - ас­пи­ран­ту­ру при ней (уче­ник Н.П. Ра­ко­ва, А.Н. Алек­сан­д­ро­ва). С 1956 года пре­по­да­ёт в Московской консерватории (с 1978 года ве­дёт класс ком­по­зи­ции, профессор с 1991 года).

На фор­ми­ро­ва­ние музыкального язы­ка осо­бое вли­я­ние ока­за­ло твор­че­ст­во С.С. Про­кофь­е­ва (Со­на­та па­мя­ти Про­кофь­е­ва для фортепиано, 1956 год), А. фон Ве­бер­на (6 пьес для ар­фы и струн­но­го квар­те­та, 1966 год), Г.В. Сви­ри­до­ва («Ве­нок Сви­ри­до­ву - свет­лой его па­мя­ти» для сме­шан­но­го хо­ра, те­нора и ко­ло­ко­ла, 1998 год). Для му­зы­ки Леденёва ха­рак­тер­ны ли­рическая и эле­гическая об­раз­ность, зна­чительная роль ме­ло­дии (Эле­ги­че­ский сек­стет, 1982 год; Кон­церт-эле­гия для вио­лон­че­ли, 1979 год).

Сре­ди со­чи­не­ний: ба­лет «Сказ­ка о зе­лё­ных ша­рах» (сочинена в 1967 году); для ор­ке­ст­ра - сим­фо­ния «Русь зе­лё­ная и бе­ло­снеж­ная» (1991 год), «Зим­ний путь» (па­мя­ти Б.А. Чай­ков­ско­го, 2001 год); для хо­ра - цикл «Вре­ме­на го­да» (1990 год), Шесть фраг­мен­тов из Все­нощ­но­го бде­ния (1995 год); для ин­ст­ру­мен­тов с ор­ке­ст­ром: кон­цер­ты - для скрип­ки (1964 год, 2-я редакция - 1973 год), для аль­та, для флей­ты (оба 1964 год), для фортепиано (1981 год), трип­тих «Па­мя­ти Сви­ри­до­ва» для скрип­ки, аль­та, вио­лон­че­ли, виб­ра­фо­на и струн­но­го ор­ке­ст­ра (1998 год), «Ма­лень­кий ре­к­ви­ем» для аль­та и струн­но­го ор­ке­ст­ра (1999 год), кон­цер­тш­тюк «Ре­ве­ранс» на те­му пре­лю­дии И.С. Ба­ха для клар­не­та, аль­та, фортепиано и ка­мер­но­го ор­ке­ст­ра (1999 год); 2 квар­те­та (1958, 2000 годы); во­каль­ные цик­лы - «Род­ная сто­ро­на» для со­ли­ст­ки, хо­ра и ор­ке­ст­ра, «Не­кра­сов­ские тет­ра­ди» для ба­са и фортепиано (оба на сти­хи Н.А. Не­кра­со­ва, 1974 год); му­зы­ка к спек­так­лям, филь­мам («Дя­дюш­кин сон», «Вся ко­ро­лев­ская рать», «Уви­деть Па­риж и уме­реть» и др.). Государственная премия РФ (1997 год)