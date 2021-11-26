ЛЕБЕДЕВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

ЛЕБЕДЕВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ - российский юрист, заслуженный юрист Российской Федерации.

Окон­чил юри­дический факультет МГУ (1968). С 1970 года на су­деб­ной ра­бо­те в Мо­ск­ве: су­дья Ле­нинградского рай­он­но­го су­да, председатель Же­лез­но­до­рож­но­го рай­он­но­го су­да, заместитель председателя и председатель Мо­с­ков­ско­го городского су­да. Председатель Вер­хов­но­го су­да Российской Федерации (с 1989 года; до 1991 года Вер­хов­ный суд РСФСР).

Доктор юри­дических на­ук (2000), профессор (2001).

Ав­тор ря­да книг и на­учных ра­бот в об­лас­ти пра­ва и пра­во­су­дия, в том числе по про­бле­мам за­щи­ты прав гра­ж­дан в гражданском и уго­лов­ном про­цес­се, раз­ви­тия и со­вер­шен­ст­во­ва­ния су­до­про­из­вод­ст­ва, ма­те­ри­аль­но­го и про­цес­су­аль­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва.

Член Кон­сти­туционного со­ве­ща­ния при Пре­зи­ден­те Российской Федерации (1993), один из ини­циа­то­ров про­веде­ния су­деб­ной ре­фор­мы в Российской Фе­дера­ции.

Сочинения:

Су­деб­ная власть в со­вре­мен­ной Рос­сии: про­бле­мы ста­нов­ле­ния и раз­ви­тия. СПб., 2001;

Су­деб­ная за­щи­та сво­бо­ды и лич­ной не­при­кос­но­вен­но­сти гра­ж­дан на пред­ва­ри­тель­ном след­ст­вии. М., 2001;

Су­деб­ная власть в Рос­сии: ис­то­рия, до­ку­мен­ты, М., 2003. Т. 1-6 (совместно с О.Е. Ку­та­фи­ным, Г.Ю. Се­ми­ги­ным).