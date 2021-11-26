ЛЕБЕДЕВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
ЛЕБЕДЕВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ - российский юрист, заслуженный юрист Российской Федерации.
Окончил юридический факультет МГУ (1968). С 1970 года на судебной работе в Москве: судья Ленинградского районного суда, председатель Железнодорожного районного суда, заместитель председателя и председатель Московского городского суда. Председатель Верховного суда Российской Федерации (с 1989 года; до 1991 года Верховный суд РСФСР).
Доктор юридических наук (2000), профессор (2001).
Автор ряда книг и научных работ в области права и правосудия, в том числе по проблемам защиты прав граждан в гражданском и уголовном процессе, развития и совершенствования судопроизводства, материального и процессуального законодательства.
Член Конституционного совещания при Президенте Российской Федерации (1993), один из инициаторов проведения судебной реформы в Российской Федерации.
Сочинения:
Судебная власть в современной России: проблемы становления и развития. СПб., 2001;
Судебная защита свободы и личной неприкосновенности граждан на предварительном следствии. М., 2001;
Судебная власть в России: история, документы, М., 2003. Т. 1-6 (совместно с О.Е. Кутафиным, Г.Ю. Семигиным).