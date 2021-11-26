ЛАСКОВА НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Родилась 31.01.1968 г. Окончила Ростовский государственный университет в 1993 г.

Кандидатская диссертация : Миграция шотландцев в страны Вост. Европы в конце XVI – XVII вв. (Ростовский госуниверситет, 2000).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры Института истории и международных отношений Южного федерального университета.

Область интересов : История и культура Шотландии в Средние века и Раннее Новое время, шотландцы в России.

Сочинения: Шотландцы в Дании XVI века // Исторические этюды. Вып. 2. Ростов-н/Д., 1997;

Дэйвид Кокран – первый шотландец в России // Исторические этюды. Вып. 3. Ростов-н/Д., 1998;

Шотландские предки атамана войска Донского// Древний мир и средние века: Материалы научной конференции Ростовского гос. ун-та. Апрель 1999. Ростов-н/Д., 2000;

Кальвинистская община шотландцев в Люблине XVII в. // Материалы международной научной конференции «Проблемы повседневности в истории: образ жизни, сознание, методология изучения». Армавир, 2002;

Диссиденты шотландского происхождения в условиях католической реакции в Польше XVII в. // Актуальные проблемы всеобщей истории. Вып. 2. Ростов-н/Д., 2003.

Первый опыт исследования шотландской экспедицией побережья Новой Шотландии (1623 г.) // Современные вопросы наукиXXI. Вып. VII (часть 1). По материалам международной научно-практической конференции. Тамбов, 29 марта 2011 г. Тамбов, ТОИПКРО, 2011.

Несостоявшиеся проекты шотландских колоний в Америке Роберта Гордона из Лохинвара // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. Ростов-на-Дону, 2011. № 1

Канадская история в памятниках Шотландии / /Efectivni nastroje modernich ved-2013. Materially IX mezinarodni vedecko-prakticaconference 24.04.2013 – 05.05 2013. Dil.19 Historie. Praha, 2013. P. 43-45