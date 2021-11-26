КУЗНЕЦОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился в 1959 г. Окончил Орловский государственный педагогический институт в 1981 г.

Кандидатская диссертация : Аграрная политика КПСС в 50-х – первой половине 60-х гг. и общественно-политическая мысль (Орел, 1995).

доцент кафедры всеобщей истории исторического факультета Орловского государственного университета.

Область интересов : История США (вторая половина XX в.).

Сочинения: Новые направления в преподавании общественных дисциплин в американской шк. // Актуальные проблемы гуманитарных наук. Орел, 1997.

Проблемы изучения американского национального характера в курсе новой и новейшей истории // Проблемы исторической психологии и взаимодействие мировоззрений в истории. Орел, 2000;

Образ России и русских на страницах американских учебников истории // Межкультурный диалог в историческом контексте. М., 2003;

The Korean War 1950-1953: A View From Today’s Russia // The New England Journal of History. Vol. 60, Nos. 1-3. Fall, 2003 – Spring, 2004;

Стереотипы взаимного восприятия России и США (по материалам учебников истории) // Методические материалы по истории и обществознанию. М., 2004.