КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ

Российский археолог. Доктор исторических наук (1996), профессор, заведующий отделом классической археологии Института археологии РАН, директор музея-заповедника «Фанагория» (2014).

Родился 20 августа 1953 года в Куйбышеве. В 1978 году окончил исторический факультет МГУ по кафедре истории древнего мира. С 1982 по 1984 год преподавал в МГПУ им. В.И. Ленина. С 1983 года – сотрудник Института археологии РАН. В 1984 году под руководством профессора Г.А. Кошеленко защитил кандидатскую диссертацию на тему «Ремесло классической Греции». В 1984-1989 годах – начальник Кепской археологической экспедиции, в 1993 -2008 годах – начальник Таманской экспедиции ИА РАН. В 1996 году защитил докторскую диссертацию на тему «Организация общественного строительства в Древней Греции». C 2007 года - член-корреспондент Германского археологического института. С 2008 по настоящее время – начальник Фанагорийской комплексной экспедиции. В 2014 году назначен директором федерального государственного историко-археологического музея-заповедника «Фанагория».

Сочинения:

Книги:

Организация общественного строительства в древней Греции. М., 2000;

Фанагория. По материалам Таманской экспедиции ИА РАН. М., 2008.

Статьи:

Ранние типы греческого жилища в Северном Причерноморье // Боспорский сборник. Вып.6. М.,1995;

Афины и Боспор: хлебная торговля // РА. 1. 2000;

Некоторые проблемы торговли в Северном Причерноморье в архаический период // ВДИ. № 1. 2000;

Метрополия Фанагории // Древности Боспора. 4. М., 2001;

Полис на Боспоре (эпоха архаики) // Древности Боспора. 4. М., 2001;

Kepoi–Phanagoria–Taganrog // Ancient Greek Colonies in the Black Sea. Vol. II. Thessaloniki, 2003;

Новые надписи из Фанагории // ВДИ. № 1. 2007;

Фанагория: история исследований и новые находки // РА. № 1. 2007.