КУТАФИН Олег Емельянович

Российский юрист, академик, член Президиума РАН, академик-секретарь Отделения общественных наук РАН.

Окон­чил юри­дич. ф-т МГУ (1959). С 1964 пре­по­да­вал во Все­со­юз­ном юри­дич. за­оч­ном ин-те (ВЮЗИ; ны­не Моск. гос. юри­дич. ака­де­мия, МГЮА ), с 1971 – в МГУ (д-р юри­дич. на­ук, 1979; проф. с 1981). В 1987–2007 рек­тор ВЮЗИ – МЮИ – МГЮА, с 1989 зав. ка­фед­рой, с 2007 пре­зи­дент МГЮА. С 2002 воз­глав­лял Учеб­но-ме­то­дич. объ­е­ди­не­ние по юри­дич. об­ра­зо­ва­нию ву­зов РФ.

К. – круп­ней­ший спе­циа­лист в об­лас­ти кон­сти­ту­ци­он­но­го и му­ни­ци­паль­но­го пра­ва Рос­сии. Бо­лее 300 на­уч. тру­дов, в т. ч. 24 мо­но­гра­фии. Уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке дей­ст­вую­щей Кон­сти­ту­ции РФ 1993, ру­ко­во­дил груп­пой экс­пер­тов по под­го­тов­ке Фе­де­раль­но­го за­ко­на «О гра­ж­дан­ст­ве РФ», при­ни­мал уча­стие в ра­бо­те Меж­ве­домств. ра­бо­чей груп­пы по раз­ра­бот­ке Фе­де­раль­но­го за­ко­на «О пра­во­вом по­ло­же­нии ино­стран­ных гра­ж­дан в РФ» и Меж­ве­домств. ра­бо­чей груп­пы по со­вер­шен­ст­во­ва­нию ми­грац. за­ко­но­да­тель­ст­ва РФ. Пред. Ко­мис­сии по во­про­сам гра­ж­дан­ст­ва при Пре­зи­ден­те РФ, чл. Со­ве­та по нау­ке и вы­со­ким тех­но­ло­ги­ям при Пре­зи­ден­те РФ. Со­пред­се­да­тель Ас­со­циа­ции юри­стов Рос­сии, чл. Об­ществ. па­ла­ты РФ.

Сочинения:

По­сто­ян­ные ко­мис­сии па­лат Вер­хов­но­го Со­ве­та СССР. М., 1971;

Ме­ст­ные Со­ве­ты и на­род­но­хо­зяй­ст­вен­ное пла­ни­ро­ва­ние. М., 1976;

Пла­но­вая дея­тель­ность Со­вет­ско­го го­су­дар­ст­ва. М., 1980;

Кон­сти­ту­ци­он­ные ос­но­вы об­ще­ст­вен­но­го строя и по­ли­ти­ки СССР. М., 1985;

Выс­шие ор­га­ны го­су­дар­ст­вен­ной вла­сти стра­ны, 1988–1991 гг. М., 1991;

Рос­сий­ское гра­ж­дан­ст­во. М., 2004;

Не­при­кос­но­вен­ность в кон­сти­ту­ци­он­ном пра­ве Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции. М., 2004;

Рос­сий­ская ав­то­но­мия. М., 2006;

Субъ­ек­ты кон­сти­ту­ци­он­но­го пра­ва Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции как юри­ди­че­ские и при­рав­нен­ные к ним ли­ца. М., 2007;

Рос­сий­ский кон­сти­ту­цио­на­лизм. М., 2008.