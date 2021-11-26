КУСИМОВСКИЙ МУЗЕЙ

Кусимовский музей боевой и трудовой славы.

Муниципальное учреждение культуры и искусства «Музей Т.Т. Кусимова» расположен в одном из живописных уголков Республики Башкортостан , в Абзелиловском районе,в деревне Кусимово.

Недалеко от деревни расположены санаторий «Якты-Куль», санаторий «Юбилейный», детские оздоровительные центры и горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск».

Музей начинался с уголка Боевой Славы в местной начальной школе. В 1985 году был открыт первый музей на месте того дома, где родился Т.Т. Кусимов, герой Советского Союза , и был назван музеем Боевой и Трудовой Славы. Вскоре музей был переименован в музей Боевой Славы. В 1998 году, после реконструкции и капитального ремонта, музей открыли заново. Музей был переименован в «Музей Т.Т. Кусимова». Экспозиция музея состоит из трех залов. Экспонаты рассказывают о жизни и деятельности героя. Выставлены личные вещи и оружие, награды Т. Кусимова, иллюстративный материал, печатные издания о герое. Есть в музее и отдел этнографии, рассказывающий о жизни, традициях местного населения. Музей является центром патриотического воспитания подрастающего поколения.

Иллюстрации:

Кусимовский музей боевой и трудовой славы.