КУРОЧКИН ВЛАДИМИР АКИМОВИЧ
КУРОЧКИН ВЛАДИМИР АКИМОВИЧ - российский актёр и режиссёр, народный артист СССР (1978 год).
Учился в Уральском университете (факультет журналистики), Свердловской консерватории (отделение артистов музыкального театра), в 1962 году окончил Высшие режиссёрские курсы при ГИТИСе. В 1946-1963 годах артист, в 1963-1986 годах главный режиссёр Свердловского театра музыкальной комедии; поставил около 50 спектаклей (многие - впервые), среди них - мюзиклы: «Чёрный дракон» Д. Модуньо (1965 год; первый зарубежный мюзикл, поставленный в СССР), «Хелло, Долли!» Дж. Германа (1974 год), «Свадьба с генералом» Е. Н. Птичкина (1981 год), «О, милый друг» В. М. Лебедева (1982 год). Сотрудничал с композиторами Г. С. Милютиным, В. И. Мурадели, В. Е. Баснером, Г. И. Гладковым.
С 1965 года профессор, заведующий кафедрой музыкальной комедии в Уральской консерватории; возглавлял Свердловское отделение Всесоюзного театрального общества. В 1986-1988 годах главный режиссёр Московского театра оперетты; поставил оперетты: «Великая герцогиня Герольштейнская» Ж. Оффенбаха, «Скрипач на крыше» Дж. Бока, «Подающие надежду» В. Бибергана (все 1987 года). В 1985-1991 годах преподавал в ГИТИСе и Музыкальном училище имени Гнесиных в Москве (с 1986 года доцент). В 1990-1997 годах художественный руководитель и главный режиссёр Пермского театра оперы и балета; поставил оперы «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини, «Трубадур» Дж. Верди, «Самсон и Далила» К. Сен-Санса, «Дон Жуан» В. А. Моцарта, «Фауст» Ш. Гуно, «Евгений Онегин» П. И. Чайковского, «Три сестры Прозоровы» А. В. Чайковского (1995 год), «Скупой рыцарь» С. В. Рахманинова (1998 год). Автор либретто опер и оперетт.