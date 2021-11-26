КУРОЧКИН ВЛАДИМИР АКИМОВИЧ

КУРОЧКИН ВЛАДИМИР АКИМОВИЧ - российский ак­тёр и ре­жис­сёр, народный артист СССР (1978 год).

Учил­ся в Ураль­ском университете (факультет жур­на­ли­сти­ки), Сверд­лов­ской консерватории (от­де­ле­ние ар­ти­стов музыкального те­ат­ра), в 1962 году окон­чил Выс­шие ре­жис­сёр­ские кур­сы при ГИТИСе. В 1946-1963 годах ар­тист, в 1963-1986 годах главный ре­жис­сёр Сверд­лов­ско­го те­ат­ра музыкальной ко­ме­дии; по­ста­вил около 50 спек­так­лей (мно­гие - впер­вые), сре­ди них - мю­зик­лы: «Чёр­ный дра­кон» Д. Мо­ду­ньо (1965 год; пер­вый за­ру­беж­ный мю­зикл, по­став­лен­ный в СССР), «Хел­ло, Дол­ли!» Дж. Гер­ма­на (1974 год), «Свадь­ба с ге­не­ра­лом» Е. Н. Птич­ки­на (1981 год), «О, ми­лый друг» В. М. Ле­бе­дева (1982 год). Со­труд­ни­чал с ком­по­зи­то­ра­ми Г. С. Ми­лю­ти­ным , В. И. Му­ра­де­ли, В. Е. Бас­не­ром, Г. И. Глад­ко­вым.

С 1965 года профессор, заведующий ка­фед­рой музыкальной ко­медии в Ураль­ской консерватории; воз­глав­лял Сверд­лов­ское от­де­ле­ние Все­со­юз­но­го те­ат­раль­но­го общества. В 1986-1988 годах главный ре­жис­сёр Московского те­ат­ра опе­рет­ты; по­ста­вил опе­рет­ты: «Ве­ли­кая гер­цо­ги­ня Ге­роль­штейн­ская» Ж. Оф­фен­ба­ха, «Скри­пач на кры­ше» Дж. Бо­ка, «По­даю­щие на­де­ж­ду» В. Би­бер­га­на (все 1987 года). В 1985-1991 годах пре­по­да­вал в ГИТИСе и Музыкальном училище имени Гне­си­ных в Мо­ск­ве (с 1986 года до­цент). В 1990-1997 годах ху­дожественный ру­ко­во­ди­тель и главный ре­жис­сёр Перм­ско­го те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та; по­ста­вил опе­ры «Ма­дам Бат­тер­фляй» Дж. Пуч­чи­ни, «Тру­ба­дур» Дж. Вер­ди, «Сам­сон и Да­ли­ла» К. Сен-Сан­са, «Дон Жу­ан» В. А. Мо­цар­та, «Фа­уст» Ш. Гу­но, «Ев­ге­ний Оне­гин» П. И. Чай­ков­ско­г о, «Три се­ст­ры Про­зо­ро­вы» А. В. Чай­ков­ско­го (1995 год), «Ску­пой ры­царь» С. В. Ра­хма­ни­но­ва (1998 год). Ав­тор либ­рет­то опер и опе­ретт.