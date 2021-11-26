КУПРИЧЕНКО ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА

Родилась 26.12. 1977. Окончила Ставропольский государственный университет в 2000 г.

Кандидатская диссертация : Личность и общество в биографической и автобиографической традиции Флоренции XIV – первой трети XVI вв. (СГУ, 2006).

Работала старшим преподавателем кафедры истории и права Ставропольского государственного педагогического института.

Учитель : Краснова И.А.

Область интересов : Менталитет средневековой эпохи.

Сочинения: Самосознание человека эпохи Возрождения на примере автобиографии Б. Челлини // Проблемы повседневности в истории: образ жизни, сознание и методология изучения. Ставрополь, 2001;

Столкновение личности и семейно-корпоративных начал в флорентийских биографиях и автобиографиях XIV-XV в.в. (на примере дома Строцци и дома Веллути) // Феодальное общество: идеология, политика, культура: Материалы III Всероссийской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. М., 2002;

Индивидуальность ренессансной личности: гармония и парадоксы //Актуальные проблемы исторической науки. Ставрополь, 2001;

Соотношение личного и общественного интереса в управлении Флоренцией XIV – начала XVI в.в. по данным биографий и автобиографий // Материалы Международной научной конференции «Проблемы повседневности в истории: образ жизни, сознание и методология изучения». Армавир, 2002;

Представление о дружбе в среде флорентийских горожан XV-XVI в.в. // Я и мы: история, психология, перспективы: Материалы Международной научной конференции, 30-31 мая 2002 г. СПб., 2002;

Восприятие пространства и времени в автобиографиях и биографиях флорентийских купцов XIV-XV в.в. // Пространство и время в восприятии человека: историко-психологический аспект: Материалы XIV Международной научной конференции. СПб., 2003;