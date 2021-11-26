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КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, МУЗЕЙ
Музей истории завода «Красный Октябрь».
В конце XIX века с началом электрификации столицы Российской Империи возникла новая отрасль машиностроения - электротехническая. Одним из первых предприятий отрасли стал электромеханический завод «В.Савельев и Ко», основанный в 1891 году. С этого момента началась история Санкт-Петербургского Открытого акционерного общества «Красный Октябрь».
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Музей истории завода «Красный Октябрь».
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