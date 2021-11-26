КРАСНОЯРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ И ТЕАТРА (КГАМиТ, ранее ‒ Красноярский государственный институт искусств, КГИИ)

Высшее учебное заведение; крупнейший учебный, творческий, научный и методический центр в сфере музыкального и театрального искусств Восточной Сибири. Дата учреждения: 1978 г.

Красноярский государственный институт искусств был открыт в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 19 октября 1977 года № 529 в системе Министерства культуры РСФСР и начал работу в 1978 г.

В 2000 году КГИИ получил статус академии. Первым ректором вуза стал канд. юр. наук, проф. Г.А. Белоусов (1928–1989 гг.).

В 1989–1994 гг. институт возглавлял засл. арт. России, проф. В.П. Стародубровский. С 1994 г. по 2015 г. вузом руководил заслуженный деятель искусства России, кандидат искусствоведения, профессор К.А. Якобсон.

С 2015 г. и.о. ректора – доктор философских наук, профессор В.Л. Круглов.

Изначально структура вуза включала три факультета: музыкальный, театральный и художественный. Позднее, в 1987 году художественный факультет выделился в самостоятельную структуру – Красноярский государственный художественный институт, КГХИ.

В настоящее время структура КГАМиТ включает два факультета – музыкальный и театральный, где ведётся обучение по специальностям: фортепиано, струнные, духовые, ударные, народные инструменты, сольное пение, дирижирование, музыковедение, композиция, актёр драматического театра и кино, звукорежиссура, педагогика балета, музыкальная педагогика.

Сегодня в вузе трудятся 33 профессора (из них 4 – доктора наук), более 70 доцентов, кандидатов наук, лауреатов международных и всероссийских конкурсов. Многие педагоги удостоены почетных званий в области искусств России.

Профессора академии создали свои самобытные творческие школы: певица Е.К. Иофель, скрипач М.И. Бенюмов, альтист И.Я. Флейшер, балалаечник В.А. Аверин, домристы В.П. Зеленый, и Л.П. Вахрушева, баянист С.Ф. Найко, хоровой дирижер К.А. Якобсон, актеры К.А. Вощиков и И.Б. Калиновская и др.

За время своего существования вуз выпустил свыше двух тысяч специалистов, которые успешно трудятся в театрах, филармониях, концертных коллективах, преподают в высших и средних специальных учебных заведениях, ДМШ и ДШИ страны (более чем в 60 городах). Ряд выпускников работает в городах СНГ и дальнего зарубежья.

Немало имён выпускников известно музыкальной общественности: один из лучших в мире певцов народный артист РФ Д. Хворостовский; народные артисты РФ Н. Путилин, Т. Ворожцова, В. Дьяконов; заслуженные артисты России В. Бабич, В. Баранова, С. Кольянова, А. Чудновский и др.

Широкую известность в стране и за рубежом обрели созданные изначально на базе вуза коллективы: хоровой ансамбль солистов «Тебе поемъ» (худ. рук. К.А. Якобсон), Красноярский камерный оркестр (худ. рук. М.И. Бенюмов).

Авторы статьи: Прейсман Э.М., Лучкина М.М.