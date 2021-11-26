КОВАЛЬЧУК АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
КОВАЛЬЧУК АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - Российский скульптор, народный художник Российской Федерации (2003 год).
Учился в МВХПУ (1976-1981 годы) у Г.А. Шульца. Большое влияние на формирование Ковальчука оказал отец - архитектор Николай Адамович Ковальчук (сотрудничает с Ковальчуком в работе над многими памятниками), а также О.К. Комов.
Уже первая монументальная композиция Ковальчука - Мемориал памяти жертв Чернобыльской трагедии на Митинском кладбище в Москве (бронза, гранит, бетон, 1993 год, архитектор В.Е. Корси) отмечена метафоричностью пластичного языка, чёткостью силуэта; эти черты художественного стиля были развиты им в более поздних работах. Автор памятников (бронза, гранит) - А. С. Пушкину в Астане (1999 год), С.В. Рахманинову в Москве (завершил проект Комова; 1999 год), Ф.И. Тютчеву в Мюнхене и Брянске (оба - 2003 год), «Семья Гумилёвых (Н.С. и Л.Н. Гумилёвы и Анна Ахматова)» в Бежецке Тверской области (2003 год), «Савва Сторожевский и Юрий Звенигородский» в Звенигороде (2005 год; смотри иллюстрации к статье Звенигород), Петру I в Астрахани, основателю Йошкар-Олы И.А. Оболенскому-Ноготкову в Йошкар-Оле (оба - 2007 год), князь Михаилу Тверскому в Твери (2008 год).
Создаёт также монументально-декоративные композиции («Мамонты», Ханты-Мансийск, 2007 год), произведения на военно-патриотическую тему («Фронт и тыл» в Красноярске, 2005 год; «Никто не забыт» в Анадыре, 2005 год; «Памятник лётчикам эскадрильи "Нормандия-Неман"» в Москве, 2007 год), надгробия (в том числе М.А. Эсамбаева в Москве, 2001 год), произведения малой пластики из бронзы («Кентавр и амазонка», 1993 год; «Дон Кихот», 1998 год, и др.). Участвовал в оформлении Храма Христа Спасителя в Москве (1999 год).
Государственная премия РФ (2008 год).
Иллюстрации:
А.Н. Ковальчук. Мемориал памяти жертв Чернобыльской трагедии на Митинском кладбище в Москве. Бронза, гранит, бетон. 1993. Фото В.М. Паппе.