КОВАЛЬЧУК АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

КОВАЛЬЧУК АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - Российский скульп­тор, народный художник Российской Федерации (2003 год).

Учил­ся в МВХПУ (1976-1981 годы) у Г.А. Шуль­ца. Боль­шое влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние Ковальчука ока­зал отец - архитектор Ни­ко­лай Ада­мо­вич Ко­валь­чук (со­труд­ни­ча­ет с Ковальчуком в ра­бо­те над многими па­мят­ни­ка­ми), а так­же О.К. Ко­мов.

Уже пер­вая мо­ну­мен­таль­ная ком­по­зи­ция Ковальчука - Ме­мо­ри­ал па­мя­ти жертв Чер­но­быль­ской тра­ге­дии на Ми­тин­ском клад­би­ще в Мо­ск­ве (брон­за, гра­нит, бе­тон, 1993 год, архитектор В.Е. Кор­си) от­ме­че­на ме­та­фо­рич­но­стью пла­стичного язы­ка, чёт­ко­стью си­лу­эта; эти чер­ты ху­дожественного сти­ля бы­ли раз­ви­ты им в бо­лее позд­них ра­бо­тах. Ав­тор па­мят­ни­ков (брон­за, гра­нит) - А. С. Пуш­ки­ну в Ас­та­не (1999 год), С.В. Рах­ма­ни­но­ву в Мо­ск­ве (за­вер­шил про­ект Ко­мо­ва; 1999 год), Ф.И. Тют­че­ву в Мюн­хе­не и Брян­ске (оба - 2003 год), «Се­мья Гу­ми­лё­вых (Н.С. и Л.Н. Гу­ми­лё­вы и Ан­на Ах­ма­това)» в Бе­жец­ке Твер­ской области (2003 год), «Сав­ва Сто­ро­жев­ский и Юрий Зве­ни­го­род­ский» в Зве­ни­го­ро­де (2005 год; смотри иллюстрации к статье Зве­ни­го­род), Пет­ру I в Ас­т­ра­ха­ни, ос­но­ва­те­лю Йош­кар-Олы И.А. Обо­лен­ско­му-Но­гот­ко­ву в Йош­кар-Оле (оба - 2007 год), князь Ми­хаи­лу Твер­ско­му в Тве­ри (2008 год).

Соз­да­ёт так­же мо­ну­мен­таль­но-де­ко­ра­тив­ные ком­по­зи­ции («Ма­мон­ты», Хан­ты-Ман­сийск, 2007 год), про­из­ве­де­ния на во­енно-пат­рио­тическую те­му («Фронт и тыл» в Крас­но­яр­ске, 2005 год; «Ни­кто не за­быт» в Ана­ды­ре, 2005 год; «Па­мят­ник лёт­чи­кам эс­кад­ри­льи "Нор­ман­дия-Не­ман"» в Мо­ск­ве, 2007 год), над­гро­бия (в том числе М.А. Эсам­бае­ва в Мо­ск­ве, 2001 год), про­из­ве­де­ния ма­лой пла­сти­ки из брон­зы («Кен­тавр и ама­зон­ка», 1993 год; «Дон Ки­хот», 1998 год, и др.). Уча­ст­во­вал в оформ­ле­нии Хра­ма Хри­ста Спа­си­те­ля в Мо­ск­ве (1999 год).

Государственная премия РФ (2008 год).

Иллюстрации:

А.Н. Ко­валь­чук. Ме­мо­ри­ал па­мя­ти жертв Чер­но­быль­ской трагедии на Ми­тин­ском клад­би­ще в Мо­ск­ве. Брон­за, гра­нит, бетон. 1993. Фото В.М. Паппе.