КОСТИН Алексей Александрович

Родился в 1977 г. Окончил Вятский государственный педагогический институт (совр. Вятский государственный гуманитарный университет) в 1999 г.

Кандидатская диссертация : Югославия во внешней политике США в 1941-1945 гг. (Вятский государственный гуманитарный университет, 2002).

Доцент, заведующий кафедрой всеобщей истории Вятского государственного гуманитарного университета.

Область интересов : История международных отношений в XX в., история США, история стран Центральной и Юго-Восточной Европы, «холодная война».

Сочинения: Автор более 50 научных работ

Проблема черноморских проливов в дипломатических отношениях держав Антанты в период с августа 1914 по апрель 1915 года: источниковедческий и историографический анализ // Актуальные проблемы истории: Сб. ст. – Киров, 2000;

Позиция США в отношении Югославии в январе-марте 1941 г. // Вопросы истории. 2002. № 1;

Реакция США на «процентное соглашение Черчилля-Сталина» 9 октября 1944 г. // Вестник Вятского гос. гуманитарного ун-та. 2002. № 6.

Освобождение Югославии и позиция американской дипломатии (1944 г.) // Вестник Вятского гос. гуманитарного ун-та. 2003. № 9 (в соавторстве с В. Т. Юнгблюдом);

Юнгблюд В.Т., Костин А.А. Политика США в Югославии в 1941–1945 гг. Киров, 2004;

Отношение США к возможности союзной высадки на Балканах (1943 г.) // Вестник Вятского гос. гуманитарного ун-та. 2004. № 10.