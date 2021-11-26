КОСМОС, МУЗЕЙ

Музей «Космос» на родине В.В. Терешковой.

25 января 1975 года в родных местах В.В. Терешковой принял своих первых посетителей музей «Космос». Экспозиция была построена специалистами Ярославского музея-заповедника на основе обширной и разнообразной коллекции, включающей в себя как уникальные монографические материалы, связанные с жизнью и деятельностью В.В. Терешковой, так и предметы, отражающие историю освоения космического пространства в СССР .

Среди них ставшие уже реликвиями спускаемый аппарат, ложемент космического кресла, скафандры периода первых полетов в космос. Заведующие историческими отделами музея-заповедника Карпухович М.К. и Тарасова Н.Я. собрали первые экспонаты (среди них самодельный плакат, приклеенный на дверь квартиры, в которой жила мать Терешковой В.В., с надписью «Ура Терешковой, Быковскому!») в дни полета Терешковой В.В. в июне 1963 года.

Для основной части экспозиции, посвященной Валентине Терешковой, было выстроено кирпичное здание с фасадом, украшенным мозаичным панно ( архитектор Щербинин Ю.Д., художник Пимонов Н.Е.). Новая экспозиция «Космос женщины ХХ века» представляет русскую женщину из крестьянской семьи, ставшую олицетворением ХХ века.

Иллюстрации:

Музей «Космос» на родине В.В. Терешковой.