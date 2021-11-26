КОРНИЛОВ Александр Алексеевич

Родился 03.06.1964, г. Горький. Окончил Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского в 1986 г.

В 1990 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Роль экспертно-аналитических учреждений в выработке внешней политики Государства Израиль (1982–1986)».

В 1996 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Роль Давида Бен-Гуриона в разработке и осуществлении внешней политики Государства Израиль».

профессор (1999), заведующий кафедрой зарубежного регионоведения и локальной истории Института международных отношений и мировой истории Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского..

Научный руководитель Центра арменоведения Института международных отношений и мировой истории. Ответственный редактор альманаха об Армении и армянской диаспоре «НАИРИ» (г. Нижний Новгород)

Учителя : Е.В. Кузнецов, О.А.Колобов.

Область интересов : Новейшая история Государства Израиль и стран Ближнего Востока

Сочинения: Документальная история арабо-израильского конфликта. Хрестоматия. Н.Новгород, 1991 (в соавт.);

Соединенные Штаты Америки и межд. терроризм. Н.Новгород, 1999 (в соавт.);

Меч и плуг Давида Бен-Гуриона. Н. Новгород, 1996.;

Между войной и миром. О принятии внешнеполитических решений в Государстве Израиль (1948-1993 гг.). Н. Новгород, 1994;

Процесс принятия внешнеполитических решений: ист. опыт США, Государства Израиль и стран Зап. Европы. Н. Новгород, 1992 (в соавт);

Преображение России. О православном возрождении на оккупированных территориях СССР (1941-1944 гг.). Н. Новгород, 2000;

Россия – США – НАТО: динамика современных взаимоотношений и возможности преодоления кризиса доверия. Н. Новгород, 2000. (в соавт.);

Российско-армянские отношения: Ист. опыт, стратегические вызовы и перспективы. Н. Новгород–Ереван, 2001 (в соавт.);

История межд. отношений: Учебное пособие. В 2-х томах. Н.Новгород, 2001(в соавт.).

Современные турецко-российские отношения: проблемы сотрудничества и проблемы развития. — Н. Новгород, 2004.

На службе эмиграции. Духовенство лагеря перемещённых лиц Фишбек. — Н. Новгород, 2004.

Безопасность превыше всего: концепции внешней политики и национальной безопасности Государства Израиль. — Н. Новгород: ННГУ имени Н. И. Лобачевского, 2005. — 140 с.

На реках австрийских. Духовенство лагерей перемещённых лиц Парш и Келлерберг. — Н. Новгород, 2006.

Основы религиоведения: учебное пособие. — Н. Новгород, 2009.

Браницкий А. Г., Корнилов А. А. Религии региона. — Н. Новгород: ННГУ имени Н. И. Лобачевского, 2013. — 305 с.