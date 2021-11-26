КОЛМАГОРОВ Константин Николаевич
Родился 12.05.1979. Окончил Калининградский государственный университет в 2001 г.
Кандидатская диссертация: Польский вопрос во внешней политике Англии (1914-1924 гг.) (Калининградский госуниверситет, 2004).
Работал на кафедре зарубежной истории и международных отношений Калининградского государстенного университет (в настоящее время Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта.).
В настоящее время работает начальником отдела в НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром».
Область интересов: Международные отношения в Балтийском регионе в XX в.
Сочинения: Англия и польское восстание 1830-1831 гг. // Проблемы славяноведения. Брянск, 2002. Вып. 4;
Польский вопрос в политике российского МИД (1914-1916 гг.) // Проблемы славяноведения. Брянск, 2003. Вып. 5;
Великобритания и вопрос о северо-зап. границах Польши на Парижской мирной конференции // Балтийский регион в межд. отношениях в новое и новейшее время. Калининград, 2004;
Федеративная концепция Пилсудского // Балтийские исследования. Калининград, 2004. Вып. 2;
Линия Керзона // Новый Часовой. 2004. Вып. 15-16.