КОЛМАГОРОВ Константин Николаевич

Родился 12.05.1979. Окончил Калининградский государственный университет в 2001 г.

Кандидатская диссертация : Польский вопрос во внешней политике Англии (1914-1924 гг.) (Калининградский госуниверситет, 2004).

Работал на кафедре зарубежной истории и международных отношений Калининградского государстенного университет (в настоящее время Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта.).

В настоящее время работает начальником отдела в НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром».

Область интересов : Международные отношения в Балтийском регионе в XX в.

Сочинения: Англия и польское восстание 1830-1831 гг. // Проблемы славяноведения. Брянск, 2002. Вып. 4;

Польский вопрос в политике российского МИД (1914-1916 гг.) // Проблемы славяноведения. Брянск, 2003. Вып. 5;

Великобритания и вопрос о северо-зап. границах Польши на Парижской мирной конференции // Балтийский регион в межд. отношениях в новое и новейшее время. Калининград, 2004;

Федеративная концепция Пилсудского // Балтийские исследования. Калининград, 2004. Вып. 2;

Линия Керзона // Новый Часовой. 2004. Вып. 15-16.