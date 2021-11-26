КОЛЕЙЧУК ВЯЧЕСЛАВ ФОМИЧ
КОЛЕЙЧУК ВЯЧЕСЛАВ ФОМИЧ - российский архитектор, художник, дизайнер.
Окончил МАРХИ (1966 год; профессор там же с 1996 года), занимался абстрактными пространственными конструкциями на основе самонапряжённых систем и трансформации плоскости. В 1966-1967 годах входил в группу «Движение», осваивавшую в 1960-е годы кинетическое искусство (вместе с Л.В. Нусбергом, Ф. Инфантэ-Араной и др.); организовал группу «Мир» (1968-1972 годы) и воплотил проект одного из первых советских «мобилей» (композиция «Атом») на Курчатовской площади в Москве. В оформлении Всемирных выставок (Экспо) в Монреале (1967 год), Спокане (1974 год) и в Цукубе (1985 год) использовались его ажурные конструкции из стержней и вант, а также натяжные сетчатые потолки со сложной поверхностью.
Работы Колейчука представляют собой сплав научно-технического и художественного проектного творчества; в своей художественно-изобретательской деятельности он развивает конструктивные традиции русского авангардизма. Будучи сотрудником Всесоюзного (Всероссийского) НИИ технической эстетики (1977-1994 годы), Колейчук моделировал динамической структуры и композиции, исследовал проблемы формообразования в дизайне и процессы зрительного восприятия, в особенности механизмы возникновения зрительных иллюзий на основе растровых структур и «светостереографики»; вёл научно-практические семинары «Эксперимент в дизайне» (1986-1991 годы). Занимается также сценографией. Государственная премия РФ (1999 год).
Сочинения:
Кинетизм: Альбом. М., 1994.
Иллюстрации:
В.Ф. Колейчук. «Атом». 1967. Кинетическая композиция на Курчатовской площади в Москве.