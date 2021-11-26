КОЛЕЙЧУК ВЯЧЕСЛАВ ФОМИЧ

КОЛЕЙЧУК ВЯЧЕСЛАВ ФОМИЧ - российский ар­хи­тек­тор, ху­дож­ник, ди­зай­нер.

Окон­чил МАРХИ (1966 год; профессор там же с 1996 года), за­ни­мал­ся аб­ст­ракт­ны­ми про­стран­ст­вен­ны­ми кон­ст­рук­ция­ми на ос­но­ве са­мо­на­пря­жён­ных сис­тем и транс­фор­ма­ции плос­ко­сти. В 1966-1967 годах вхо­дил в груп­пу «Дви­же­ние», ос­ваи­вав­шую в 1960-е годы ки­не­ти­че­ское ис­кус­ст­во (вме­сте с Л.В. Нус­бер­гом, Ф. Ин­фан­тэ-Ара­ной и др.); ор­га­ни­зо­вал груп­пу «Мир» (1968-1972 годы) и во­пло­тил про­ект од­но­го из пер­вых советских «мо­би­лей» (ком­по­зи­ция «Атом») на Кур­чатов­ской площади в Мо­ск­ве. В оформ­ле­нии Все­мир­ных вы­ста­вок (Экс­по) в Мон­реа­ле (1967 год), Спо­ка­не (1974 год) и в Цу­ку­бе (1985 год) ис­поль­зо­ва­лись его ажур­ные кон­ст­рук­ции из стерж­ней и вант, а так­же на­тяж­ные сет­ча­тые по­тол­ки со слож­ной по­верх­но­стью.

Ра­бо­ты Колейчука пред­став­ля­ют со­бой сплав на­учно-тех­нического и ху­дожественного про­ект­но­го твор­че­ст­ва; в сво­ей ху­до­же­ст­вен­но-изо­бре­та­тель­ской дея­тель­но­сти он раз­ви­ва­ет кон­ст­рук­тив­ные тра­ди­ции русского аван­гар­диз­ма. Бу­ду­чи со­труд­ни­ком Все­со­юз­но­го (Все­рос­сий­ско­го) НИИ тех­нической эс­те­ти­ки (1977-1994 годы), Колейчук мо­де­ли­ро­вал ди­на­мической струк­ту­ры и ком­по­зи­ции, ис­сле­до­вал про­бле­мы фор­мо­об­ра­зо­ва­ния в ди­зай­не и про­цес­сы зри­тель­но­го вос­при­ятия, в осо­бен­но­сти ме­ха­низ­мы воз­ник­но­ве­ния зри­тель­ных ил­лю­зий на ос­но­ве рас­тро­вых струк­тур и «све­то­сте­рео­гра­фи­ки»; вёл на­учно-прак­тические се­ми­на­ры «Экс­пе­римент в ди­зай­не» (1986-1991 годы). За­ни­ма­ет­ся так­же сце­но­гра­фи­ей. Государственная премия РФ (1999 год).

Сочинения:

Ки­не­тизм: Аль­бом. М., 1994.

Иллюстрации:

В.Ф. Ко­лей­чук. «Атом». 1967. Ки­не­ти­чес­кая ком­по­зи­ция на Кур­ча­тов­ской пло­ща­ди в Мо­ск­ве.