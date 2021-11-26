КНЯЖПОГОСТСКИЙ МУЗЕЙ
Княжпогостский районный историко-краеведческий музей основан в 1969 году в июне месяце на общественных началах, в 1990 году переходит в государственную сеть.
С этого времени деятельность приобретает более научный характер. Районный историко-краеведческий музей - муниципальное учреждение культуры, основным предметом деятельности является поиск, изучение, комплектование и хранение предметов материальной и духовной культуры народа Коми и других народов, населяющих Княжпогостский район.
Музей также изучает историю, природу района, комплектует фонды о выдающихся земляках, пропагандирует знания по традиционной культуре Коми. Организует выставки, конференции, встречи с интересными людьми, краеведами.
Иллюстрации:
Княжпогостский районный историко-краеведческий музей.