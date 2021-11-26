КЛИМОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ

Доктор исторических наук, профессор кафедры истории древней Греции и Рима Санкт-Петербургского государственного университета.

Окончил Мурманский государственный педагогический университет и аспирантуру по кафедре истории древней Греции и Рима Санкт-Петербургского государственного университета. В Санкт-Петербургском государственном университете защитил кандидатскую диссертацию в 1983 г. по теме "Полис в системе эллинистического государства (на материалах Пергамского царства)", докторскую диссертацию "Пергамское царство: проблемы политической истории и государственного устройства" в 2001 году. В 1974-75 гг. служил в армии, в 1976-1978 гг. находился на комсомольской работе. С 1978 по 2004 гг. преподавал историю древнего мира и археологию в Мурманском государственном педагогическом университете. С 1991 по 2004 гг. работал проректором МГПУ, участвовал во многих международных научных и образовательных проектах с партнерами из Нидерландов, Норвегии, США, Финляндии, Швеции и других стран. С 2004 года живет и работает в Санкт-Петербурге, с 2007 г. является профессором кафедры истории древней Греции и Рима Санкт-Петербургского государственного университета. Занимается историей эллинизма, главным образом в Малой Азии, историей Пергамского царства (III-II вв. до н.э.).

В 1992 г. за разработку нового учебного курса "Начало цивилизации" на конкурсе "Общее гуманитарное образование" получил грант Министерства просвещения Российской Федерации. В 2000 г. совместно с профессором Саратовского университета В.И.Кащеевым стал победителем конкурса грантов Министерства образования РФ по фундаментальным исследованиям в области гуманитарных наук за проект "Культура на рубеже эпох и цивилизаций: эллинистический мир".

Участвовал в археологических раскопках поселений каменного века в Ловозеро и Дроздовке (Мурманская область), древнегреческих городов Северного Причерноморья Ольвии и Мирмекия. Автор более 70 работ по истории Пергамского царства, древнегреческих городов Малой Азии, по истории древних цивилизаций и по вопросам преподавания древней истории.