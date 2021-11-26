КИРИШСКИЙ МУЗЕЙ
Киришский историко-краеведческий музей был открыт 28 декабря 1972 года, накануне 50-летия образования Союза ССР.
Авторами первой экспозиции музея являются известный ленинградский художник-график Борис Радицкий и архитектор Виктор Гринько, сотрудники научно-исследовательских мастерских при ЛВХПУ имени В. Мухиной.
Город Кириши один из самых молодых и красивых городов Ленинградской области. Он был основан в 12 января 1965 года. Эти земли имеют свою долгую историю. Отсчет исторического времени начинается с археологической коллекции, представляющей каменные топоры, кремневые наконечники стрел и копий, грузила и другие археологические находки.
Материалы музея рассказывают о том, что в давние времена по Волхову проходил знаменитый торговый путь «из варяг в греки», связывающий северные страны с южными. Раздел музея, посвященный Великой Отечественной войне, представлен материалами, найденными на местах ожесточенных боев и переданными в музей очевидцами военных событий. Коллекции предметов быта и этнографии знакомят с бытом северных деревень.
Отдельную коллекцию составляет собрание уникального местного кружева, традиция плетения которого восходит к XVIII веку.
Иллюстрации:
Киришский историко-краеведческий музей.