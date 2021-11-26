КИРИЛЛ

КИРИЛЛ (Гун­дя­ев Вла­ди­мир Ми­хай­ло­вич) - пат­ри­арх Мо­с­ков­ский и всея Ру­си (2009 год).

Родился в семье священника. Окончил Ленинградскую духовную семинарию (1967 год) и Ленинградскую духовную академию (ЛДА, 1970 год). Кандидат богословия (1970 год). Во время учёбы в ЛДА принял монашеский постриг (03.04.1969 года) с именем Кирилл в честь равноапостольного Кирилла, учителя Словенского, 07.04.1969 года рукоположен в иеродиаконы, 01.06.1969 года - в иеромонахи.

После защиты диссертации назначен преподавателем догматического богословия и помощником инспектора ЛДА. Одновременно, с 30.08.1970 года, личный секретарь митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова), председателя Отдела внешних церковных сношений (ОВЦС) Московского патриархата.

В течение многих лет Кирилл совмещал преподавание и научную деятельность с участием в межправославных и межхристианских отношениях РПЦ. Возведён в сан архимандрита (12.09.1971 года). В 1971-1974 годах представитель Московского патриархата при ВСЦ в Женеве; в 1975-1998 годах член ЦК и Исполкома ВСЦ. В 1974-1984 годах ректор Ленинградской духовной академии и семинарии. В 1975-1982 годах председатель епархиального совета Ленинградской митрополии.

Ру­ко­по­ло­жен в епи­ско­пы (14.03.1976 года) с титулом Выборгского и назначен викарием Ленинградской митрополии. Архиепископ (с 02.09.1977 года). Заместитель патриаршего экзарха Западной Европы (1976-1978 годы). Участник 1-го предсоборного Всеправославного совещания в Женеве (21-28.11.1976 года). Управляющий патриаршими приходами в Финляндии (1978-1984, 1990-2009 годы). Член комиссии по подготовке и проведению празднования 1000-летия Крещения Руси (1980-1988 годы).

С 26.12.1984 года архиепископ Смоленский и Вяземский, одновременно (с 1986 года) управлял приходами на территории Калининградской области (в 1988 году его титул был изменён на «Смоленский и Калининградский»). Автор проекта Устава РПЦ, принятого Поместным юбилейным собором РПЦ (1988 год). Председатель ОВЦС (с августа 2000 года Отдел внешних церковных связей) и постоянный член Священного Синода по должности (с 13.11.1989 года). Управляющий Венгерским благочинием (1989-1996 годы) и временно управляющий рядом зарубежных епархий РПЦ. Митрополит (с 25.02.1991 года).

При­ни­мал уча­стие в ми­ро­творческой дея­тель­но­сти РПЦ во вре­мя Ав­гу­стов­ско­го кри­зи­са 1991 года и Ок­тябрь­ско­го кри­зи­са 1993 года. В качестве председателя Синодальной комиссии по возрождению религиозно-нравственного воспитания и благотворительности (1990-1993 годы) инициировал создание синодальных отделов по религиозному образованию и катехизации, по социальному служению и благотворительности, по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями.

Автор «Концепции по возрождению благотворительности и религиозного образования» (1991 год), «Концепции взаимодействия Русской Православной Церкви с вооружёнными силами» (1994 год). Представлял РПЦ в комиссии по выработке Федерального закона Российской Федерации «О свободе совести и религиозных объединениях» от 26.09.1997 года. В 1990-2000 годах Кирилл являлся председателем комиссии Священного Синода по внесению поправок в Устав об управлении РПЦ, в 1996-2000 годах руководил разработкой «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви».

По его представлению исправленный и дополненный Устав РПЦ и «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» были приняты Архиерейским юбилейным собором РПЦ (2000 год); Устав РПЦ утверждён Поместным собором РПЦ (2009 год). Участник и докладчик Всецерковных миссионерских съездов (1996, 1999, 2002 годы), Съезда православной молодёжи РПЦ (2001 год) и др. Кирилл сыграл важную роль в процессе восстановления канонического общения РПЦ и Русской православной церкви за границей (2004-2007 годы).

Один из инициаторов создания Всемирного русского народного собора (1993 год); его сопредседатель (1993-1995 годы), заместитель главы (1995-2008 годы) и глава (с 2009 года). Сопредседатель Совета европейских религиозных лидеров (с 2002 года), председатель Исполкома межрелигиозного совета СНГ (с 2004 года), сопредседатель Всемирной конференции «Религии за мир» (с 2006 года), руководитель и член ряда других религиозных и общественных организаций. Главный редактор «Православной энциклопедии» (с 2009 года), журналов «Церковь и время» (с 1991 года), «Смоленские епархиальные ведомости» (с 1993 года), «Православный паломник» (с 2001 года). Создатель и ведущий телевизионной программы «Слово пастыря» (с 1994 года).

После кончины патриарха Московского и всея Руси Алексия II Кирилл избран местоблюстителем Патриаршего престола (06.12.2008 года). Поместным собором РПЦ 27.01.2009 года избран патриархом Московским и всея Руси. Интронизован 01.02.2009 года в храме Христа Спасителя (Москва).

Автор книг «Становление и развитие церковной иерархии и учение Православной Церкви о её благодатном характере» (1971 год), «Вызовы современной цивилизации: Как отвечает на них Православная Церковь?» (2002 год), «Слово Пастыря. Бог и человек История спасения» (2004 год), «L’Evangile et la liberté. Les valeurs de la Tradition dans la société laique» (2006 год), «Свобода и ответственность: в поисках гармонии» (2008 год) и более 700 других публикаций.

Удостоен высших орденов РПЦ, других поместных православных церквей, государственных наград Российской Федерации, в том числе ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й и 3-й степеней, и других стран.

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Архив «Православной энциклопедии». Пат­ри­арх Мо­с­ков­ский и всея Ру­си Ки­рилл. Архив БРЭ.

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