КИПРИАН (КЕРН)
КИПРИАН (КЕРН) - православный богослов, патролог, литургист, церковный историк.
Из дворян. Учился в Александровском лицее. В 1917 году поступил на юридический факультет Московского университета. Во время Гражданской войны 1917-1922 годов участвовал в Белом движении. С 1920 года в эмиграции. Окончил юридический (1922 год) и богословский (1925 год) факультеты Белградского университета. Определён преподавателем литургики, апологетики и греческого языка в духовную семинарию г. Битола (ныне Македония).
В 1927 году принял монашеский постриг, митрополитом Антонием (Храповицким) рукоположен в сан священника, с 1928 года архимандрит. В 1928-1930 годах (по другим сведениям, до 1931 года) начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме, затем снова преподаватель Битольской семинарии. С 1936 года профессор кафедры пастырского богословия Православного Свято-Сергиевского богословского института в Париже, где преподавал также литургику, патрологию. Доктор богословия (1945 год). С 1940 года совмещал преподавание в институте со служением в храме Святых Константина и Елены в Кламаре (под Парижем).
Киприан является ярким представителем «парижской школы» русского богословия, одним из вдохновителей «патристического возрождения» (систематические работы по переводу и изучению творений отцов Церкви), связанного также с именами протоиереев Г. Флоровского и В. Н. Лосского. Киприану принадлежит фундаментальный труд «Антропология святого Григория Паламы» (докторская диссертация, 1950 год) - одна из первых монографий, посвящённых святителю Григорию Паламе.
В книгах «Крины молитвенные» (1928 год), «Евхаристия» (1947 год) и «Литургика. (Гимнография и эортология)» (опубликованы в 1964 году) Киприан обращается к богослужебным текстам православной Церкви, подробно исследуя их богословское содержание. Книга Киприана «Православное пастырское служение» (1957 год) - одно из лучших руководств для священнослужителей в их пастырской, литургической и духовнической практике.
Киприан является также автором книг: «Отец Антонин Капустин, архимандрит и начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме» (1934 год), «Золотой век святоотеческой письменности» (опубликована в 1967 году), «Les traductions russes des textes patristiques» (1957 год), многочисленных статей в русской эмигрантской печати и западных научных журналах, переводов творений отцов Церкви.
В последние годы жизни работал над составлением картотеки русских духовных деятелей с конца XVIII века до 1917 года. Киприан воспитал плеяду учеников, среди которых - работавший в области литургического богословия протоиерей А. Шмеман и протоиерей И. Мейендорф, продолживший дело Киприана в сфере изучения патристики, в частности богословия Григория Паламы.
Иллюстрация:
Архимандрит Киприан (Керн). Фото. Архив «Православной энциклопедии». Архив БРЭ.