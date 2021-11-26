КАЖДАН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
КАЖДАН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ - российский византинист.
В 1939 году поступил на исторический факультет МГУ; в декабре 1941 года, признанный негодным к военной службе, эвакуирован в Уфу, где в 1942 году окончил заочное отделение исторического факультета Башкирского педагогического института. В 1943 году поступил в аспирантуру (в МГУ, затем в Институте истории АН СССР, научный руководитель - Е. А. Косминский). После защиты кандидатской диссертациии («Аграрные отношения в Византии в XIII–XIV веках», 1946 год; опубликована в 1952 году) преподавал в Ивановском (1947-1949 годы), Тульском (1949-1952 годы) и Великолукском (1953-1955 годы) педагогических институтах.
В 1952 году закончил работу над докторской диссертацией («Деревня и город в Византии в IX–X веках»). Доктор исторических наук (1961 год). В 1956-1978 годах сотрудник сектора византиноведения Института истории (с 1968 года Института всеобщей истории) АН СССР, член редколлегии «Византийского временника», автор разделов в коллективном труде «История Византии» (1967 год). В октябре 1978 года эмигрировал из страны, с начала 1979 года жил в США (где с 1975 года работал его сын, математик Давид Каждан). Читал лекции в Венском университете, Коллеж де Франс и др. С февраля 1979 года работал в византиноведческом центре Думбартон-Окс (Вашингтон).
Автор более 2800 публикаций, в т. ч. монографий: «Византийская культура» (1968 год), «Социальный состав господствующего класса в Византии» (1974 год), «A history of Byzantine literature» (1999 год; русский перевод, 2002 год; из 6 задуманных книг вышла посмертно только первая, охватывающая период 650-850 годы), «Никита Хониат и его время» (2005 год). Главный редактор и основной автор 3-томного «Оксфордского византиноведческого словаря» (смотрите Оксфордский университет) («The Oxford dictionary of Byzantium», 1991 год), в работе над которым широко использовал свою обширную картотеку.
В исследованиях, посвящённых социально-экономическим проблемам византийской истории, Каждан выдвинул ряд оригинальных тезисов (налог как централизованная феодальная рента, обусловленная государственной собственностью на все земли империи; кризис городов VII века, вызвавший дисконтинуитет между позднеантичным и средневековым периодами византийской истории).
При помощи статистической обработки просопографического материала проанализировал становление византийской родовой аристократии в XI-XII веках, разработал социальную концепцию политической истории Византии XI века. В работах 1960-х годов впервые в советской историографии уделил значительное внимание христианским основам византийской цивилизации. В последние годы жизни занимался историей византийской литературы, которую рассматривал с точки зрения динамичного развития в рамках античных форм. Широта научных интересов Каждана, глубокое знание источников, новаторский подход к исследованию сделали его одним из крупнейших в мире специалистов по истории Византии.
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Архив БРЭ.