КАЖДАН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

КАЖДАН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ - российский византинист.

В 1939 году по­сту­пил на ис­то­рический факультет МГУ ; в декабре 1941 года, при­знан­ный не­год­ным к во­енной служ­бе, эва­куи­ро­ван в Уфу, где в 1942 году окон­чил за­оч­ное от­де­ле­ние ис­то­рического факультета Баш­кир­ско­го пе­да­го­гического института. В 1943 году по­сту­пил в ас­пи­ран­ту­ру (в МГУ, за­тем в Институте ис­то­рии АН СССР, на­учный ру­ково­ди­тель - Е. А. Кос­мин­ский). По­сле за­щи­ты кан­ди­дат­ской диссертациии («Аг­рар­ные от­но­ше­ния в Ви­зан­тии в XIII–XIV веках», 1946 год; опубликована в 1952 году) пре­по­да­вал в Ива­нов­ском (1947-1949 годы), Туль­ском (1949-1952 годы) и Ве­ли­ко­лук­ском (1953-1955 годы) пе­да­го­гических институтах.

В 1952 году за­кон­чил ра­бо­ту над док­тор­ской диссертацией («Де­рев­ня и го­род в Ви­зан­тии в IX–X веках»). Доктор ис­то­рических на­ук (1961 год). В 1956-1978 годах со­труд­ник сек­то­ра ви­зан­ти­но­ве­де­ния Института ис­то­рии (с 1968 года Института все­об­щей ис­то­рии) АН СССР, член ред­кол­ле­гии «Ви­зан­тий­ско­го вре­мен­ни­ка», ав­тор раз­де­лов в кол­лек­тив­ном тру­де «Ис­то­рия Ви­зан­тии» (1967 год). В октябре 1978 года эмиг­ри­ро­вал из стра­ны, с начала 1979 года жил в США (где с 1975 года ра­бо­тал его сын, ма­те­ма­тик Да­вид Ка­ж­дан). Чи­тал лек­ции в Вен­ском университете, Кол­леж де Франс и др. С февраля 1979 года ра­бо­тал в ви­зан­ти­но­ведческом цен­тре Дум­бар­тон-Окс (Ва­шинг­тон).

Ав­тор бо­лее 2800 пуб­ли­ка­ций, в т. ч. мо­но­гра­фий: «Ви­зан­тий­ская куль­ту­ра» (1968 год), «Со­ци­аль­ный со­став гос­под­ст­вую­ще­го клас­са в Ви­зан­тии» (1974 год), «A history of Byzantine literature» (1999 год; русский перевод, 2002 год; из 6 за­ду­ман­ных книг вы­шла по­смерт­но толь­ко пер­вая, ох­ва­ты­ваю­щая пе­ри­од 650-850 годы), «Ни­ки­та Хо­ни­ат и его вре­мя» (2005 год). Главный ре­дак­тор и основной ав­тор 3-том­но­го «Окс­форд­ско­го ви­зан­ти­но­вед­че­ско­го сло­ва­ря» (смотрите Оксфордский университет ) («The Oxford dictionary of Byzantium», 1991 год), в ра­бо­те над ко­то­рым ши­ро­ко ис­поль­зо­вал свою об­шир­ную кар­то­те­ку.

В ис­сле­до­ва­ни­ях, по­свя­щён­ных со­ци­аль­но-эко­но­мическим про­бле­мам ви­зантийской ис­то­рии , Каждан вы­дви­нул ряд ори­ги­наль­ных те­зи­сов (на­лог как цен­тра­ли­зованная феодальная рен­та, обу­слов­лен­ная государственной соб­ст­вен­но­стью на все зем­ли им­пе­рии; кри­зис го­ро­дов VII века, вы­звав­ший дис­кон­ти­нуи­тет ме­ж­ду позд­не­ан­тич­ным и средневековым пе­рио­да­ми ви­зантийской ис­то­рии).

При по­мо­щи ста­ти­стической об­ра­бот­ки про­со­по­гра­фи­че­ско­го ма­те­риа­ла про­ана­ли­зи­ро­вал ста­нов­ле­ние ви­зантийской ро­до­вой ари­сто­кра­тии в XI-XII веках, раз­ра­бо­тал со­ци­аль­ную кон­цеп­цию по­ли­тической ис­то­рии Ви­зан­тии XI века. В ра­бо­тах 1960-х годов впер­вые в советской ис­то­рио­гра­фии уде­лил зна­чительное вни­ма­ние хри­сти­ан­ским ос­но­вам ви­зантийской ци­ви­ли­за­ции. В по­след­ние го­ды жиз­ни за­ни­мал­ся ис­то­ри­ей ви­зантийской литературы, ко­то­рую рас­смат­ри­вал с точ­ки зре­ния ди­на­мич­но­го раз­ви­тия в рам­ках ан­тич­ных форм. Ши­ро­та на­учных ин­те­ре­сов Каждана, глу­бо­кое зна­ние ис­точ­ни­ков, но­ва­тор­ский под­ход к ис­сле­до­ва­нию сде­ла­ли его од­ним из круп­ней­ших в ми­ре спе­циа­ли­стов по ис­то­рии Ви­зан­тии.

Иллюстрация:

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