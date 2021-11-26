КАЗЕНИН ВЛАДИСЛАВ ИГОРЕВИЧ

КАЗЕНИН ВЛАДИСЛАВ ИГОРЕВИЧ - российский композитор, общественный деятель.

В 1960 году окон­чил Ураль­скую консерваторию по клас­су ком­по­зи­ции Н. М. Хлоп­ко­ва, в 1961 году - по клас­су фортепиано Е. В. Вау­ли­на. В 1962-1968 годах пре­по­да­вал там же. С 1968 года в Мо­ск­ве. С 1979 года заместитель председателя прав­ле­ния Союза композиторов РСФСР, в 1987-1990 годах заместитель министра куль­ту­ры СССР, с 1990 года председатель Союза композиторов РФ.

Сре­ди со­чи­не­ний: ба­лет «Пес­ня про куп­ца Ка­лаш­ни­ко­ва» (1997 год), опе­ра «Веч­но жи­вые» (2005 год; оба спек­так­ля поставлены в Ом­ске); мю­зик­лы - «Дя­дюш­кин сон» («За­быв­чи­вый же­них»; 1981 год, Рос­тов-на-До­ну), «Зо­ло­тая ле­ди» (1991 год, Ма­га­дан); для ор­ке­ст­ра - «Род­ные ле­са» (1972 год), «А. С. Пуш­кин. Стра­ни­цы жиз­ни» (2007 год); Сим­фо­ни­че­ские ва­риа­ции для фортепиано с ор­ке­ст­ром (2002 год); во­каль­ные цик­лы - «Ве­сё­лые ни­щие» на сло­ва Р. Бёрн­са (1964 год), «Стро­ки Ман­дель­шта­ма для го­ло­са и флей­ты» (1991 год); «Диа­ло­ги» для вио­лон­че­ли и фортепиано (1997 год); му­зы­ка к те­ат­раль­ным по­ста­нов­кам, филь­мам («Чи­пол­ли­но», 1973 год, режиссер Т. Н. Ли­си­ци­ан; «Здрав­ст­вуй­те, я ва­ша тё­тя», 1975 год, режиссер В. А. Ти­тов).