КАЗЕНИН ВЛАДИСЛАВ ИГОРЕВИЧ
КАЗЕНИН ВЛАДИСЛАВ ИГОРЕВИЧ - российский композитор, общественный деятель.
В 1960 году окончил Уральскую консерваторию по классу композиции Н. М. Хлопкова, в 1961 году - по классу фортепиано Е. В. Ваулина. В 1962-1968 годах преподавал там же. С 1968 года в Москве. С 1979 года заместитель председателя правления Союза композиторов РСФСР, в 1987-1990 годах заместитель министра культуры СССР, с 1990 года председатель Союза композиторов РФ.
Среди сочинений: балет «Песня про купца Калашникова» (1997 год), опера «Вечно живые» (2005 год; оба спектакля поставлены в Омске); мюзиклы - «Дядюшкин сон» («Забывчивый жених»; 1981 год, Ростов-на-Дону), «Золотая леди» (1991 год, Магадан); для оркестра - «Родные леса» (1972 год), «А. С. Пушкин. Страницы жизни» (2007 год); Симфонические вариации для фортепиано с оркестром (2002 год); вокальные циклы - «Весёлые нищие» на слова Р. Бёрнса (1964 год), «Строки Мандельштама для голоса и флейты» (1991 год); «Диалоги» для виолончели и фортепиано (1997 год); музыка к театральным постановкам, фильмам («Чиполлино», 1973 год, режиссер Т. Н. Лисициан; «Здравствуйте, я ваша тётя», 1975 год, режиссер В. А. Титов).