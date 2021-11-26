КАСЛИНСКИЙ МУЗЕЙ

Каслинский историко-художественный музей объединяет два музея - Каслинский музей художественного литья и Дом-музей скульптора Александра Васильевича Чиркина.

Основу Каслинского музея художественного литья составили уникальные скульптурные произведения из чугуна, снискавшие широкую известность и мировое признание. На основе коллекции в музее создана экспозиция, позволяющая отразить историю возникновения и развития каслинского художественного литья, представить многие творческие индивидуальности известных скульпторов, мастеров местной школы и соавторов художника - формовщиков и чеканщиков.

Столь широко поставленные перед экспозицией задачи обусловлены тем, что музей, во-первых, расположен в городе, где зародилось художественное литье из чугуна и, во-вторых, музей обладает одной из наиболее полных коллекций авторских работ местных скульпторов.

Стационарная музейная экспозиция в Доме-музее скульптора А.В. Чиркина посвящена жизненному и творческому пути скульптора, а также истории старообрядчества. Дом-музей А.В. Чиркина включает в себя мастерскую и дом с садово-огородным участком, где проживал скульптор с семьей. Каслинский историко-художественный музей обладатель коллекции редких книг, уникального архива, в котором бережно хранятся документы и фотографии, связанные с историей уральского региона.

Большое разнообразие фондовых коллекций позволяет музею вести активную научно-просветительскую работу. Кроме традиционных экскурсий, музей реализует широкий спектр культурно-образовательных программ, направленных на приобщение к ценностям культуры, расширение знаний и представлений об отечественной истории и культуре, традициях и достижениях.

Среди них: «В кладовой Хозяйки Медной горы», «Христианство в ликах и лицах», «Мой город», «Маленькая дорога в большой мир» и другие. Не меньшей популярностью пользуются интерактивные занятия, лектории для дошкольников и учащихся начальной классов, театрализованные представления, музейные уроки.

Иллюстрации:

Каслинский историко-художественный музей.