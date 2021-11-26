КАСАТКИНА Нина Александровна

Родилась 21.04.1946. Окончила Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского в 1974 г.

Кандидатская диссертация : Афинские военно-земледельческие поселения VI-V в.в. до н.э. (Ленинградский государственный университет, 1984).

Работала доцентом кафедры истории древнего мира и средних веков Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

Область интересов : Политическая история Афин.

Сочинения: Ранние военно-земледельческие поселения афинян // Страны Средиземноморья в античную и средневековую эпохи: Межвузовский сборник научных трудов. Горький, 1985;

К проблеме афинского управления покорённым Самосом в IV в. до н.э. // Из истории античного общества: Межвузовский сб. Горький, 1988;

Афинское поселение на Самосее в IV в. до н.э. // Боспор и античный мир. Н. Новгород, 1997;

Солон Афинский и остров Саламин // АКРА: Сб. науч. тр. Н. Новгород, 2002.